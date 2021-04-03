ارتي.. حفل اللقب بـ«إصابة»!

ميامي (أ ف ب)

احتفظت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً بلقب دورة ميامي الأميركية في التنس، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بعد انسحاب الكندية بيانكا أندرييسكو التاسعة عالمياً السبت، إثر تعرضها لإصابة في الكاحل الأيمن، فيما كانت النتيجة 6-3 و4- صفر لصالح بارتي.

وهو اللقب العاشر في المسيرة الاحترافية للاعبة الأسترالية البالغة 24 عاماً، والتي كانت أحرزت لقب الدورة الأميركية في نسختها الأخيرة عام 2019 بعد قرار إلغاء نسخة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وغابت بارتي، المتوجة بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية عام 2019، عن ملاعب الكرة الصفراء في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلقت الأسترالية على ما حصل بالقول «لقد كانت بداية مثالية لنا»، وتابعت «آمل أن يكون موسماً طويلاً وناجحاً، إنها بداية رائعة».

وتستعد بارتي لخوض دورة تشارلستون الأسبوع المقبل، تحضيراً لموسم كرة المضرب على الملاعب الترابية.

على ملعب «هارد روك ستاديوم»، دخلت بارتي سريعاً أجواء المباراة، وتمكنت من كسر إرسال منافستها منذ البداية، غير أن أدرييسكو لم تنتظر كثيراً لتقلص تأخرها إلى 3-2.

وتحت الخطر مرة جديدة، تمكنت أندرييسكو من إنقاذ كرتين لكسر إرسالها، قبل أن تنهار في المحاولة الثالثة للأسترالية التي حافظت على تقدمها وأنهت المجموعة الأولى 6-3.

تابعت بارتي، مع بداية المجموعة الثانية، ضغطها الذي أرهق أندرييسكو وجعلها تخسر إرسالها إثر خطأ مزدوج، قبل أن تسقط أرضاً بعدما داست بقوة على كاحلها الأيمن، لتعود وتتنازل مرة ثانية عن إرسالها.

طلبت أندرييسكو وقتاً مستقطعاً طبياً لبضع دقائق، وضعت خلاله ضمادة على كاحلها، وعندما حاولت العودة إلى الملعب عانت من آلام شديدة وطلبت باكيةً إيقاف المباراة وأعلنت انسحابها.

ولاحقت لعنة الإصابات أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، بعدما كانت غابت لفترة شهرين في بداية عام 2020 بسبب إصابة في الركبة قبل الإغلاق بسبب وباء كورونا.

قالت الكندية ابنة الـ20 عاماً «بالتأكيد ليست الطريقة التي أردت فيها إنهاء الدورة، لكني ممتنة للغاية رغم ذلك».

وتابعت «وصلت إلى النهائي في إحدى الدورات للمرة الأولى منذ فترة، ولا يمكنني سوى أن أشعر بالسعادة»، و«بالنسبة لي، لم يكن الوقوف على قدمي بالأمر السهل، ولكني ظللت أؤمن بنفسي ولم أستسلم».

وأكد هذا النجاح في أوّل لقاء يجمع بارتي مع أندرييسكو، عودة الأولى إلى أفضل مستوى لها، حيث أنقذت نقطة خسارة مباراتها الأولى في ميامي في الدور الثاني (أُعفيت من الأول) ضد السلوفاكية كريستينا كوتشوفا المتأهلة من التصفيات، قبل أن تطيح بالبيلاروسيتين فيكتوريا أزارنكا وأرينا سابالينكا بثلاث مجموعات، ثم بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالمياً في الدور نصف النهائي.

وأبعدت بارتي شبح اليابانية ناومي أوساكا التي تطاردها على صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الجراند سلام» في الموسم الحالي.

غير أن سقوط اليابانية الثانية عالمياً في ربع النهائي في ميامي أمام اليونانية ماريا ساكاري، مهد الطريق أمام الأسترالية للاحتفاظ بقمة الترتيب بغض النظر عن نتيجتها في الدورة.



