البايرن يسحب «بساط السباق» من لايبزج

برلين (أ ف ب)

سحب بايرن ميونيخ بساط المنافسة من تحت أقدام لايبزج مضيفه ومنافسه على صدارة «البوندسليجا»، عندما تغلب عليه بهدف نظيف في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين سقط بوروسيا دورتموند أيضاً على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت 1-2.

وخطا البايرن خطوة كبيرة في طريقه للاحتفاظ بلقبه للموسم التاسع توالياً بهدف ليون جوريتسكا في الدقيقة 38، ليبتعد بصدارة الترتيب مع 64، بفارق 7 نقاط عن لايبزج الثاني.

ويعد هذا الفوز تحضيراً ممتازاً للمواجهة المرتقبة بين العملاق البافاري وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي خسر في اليوم ذاته أمام ليل صفر-1 المتصدر الجديد للدوري المحلي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ونجح بايرن في تسجيل هدف الفوز بعد ربع ساعة، إثر عرضية أرضية من توماس مولر داخل منطقة الجزاء، قابلها جوريتسكا بتسديدة صاروخية في شباك حارس لايبزج.

واعتبر قائد الفريق البافاري الحارس مانويل نوير، فيما بدت السعادة على وجهه، أنها خطوة مهمة نحو اللقب، ولا نريد التخلي عنها.

من جهته، اعتبر مدرب لايبزج يوليان ناجلسمان أنه من الواضح أننا كنا الفريق الأفضل، كانت لدينا فرص هائلة، في كل الإحصائيات كنا أفضل من خصمنا، علينا أن نعمل لنكون أكثر وضوحاً ونستفيد من الموقف.

وأضاف «لقد فوتنا فرصتنا الأولى للفوز باللقب».

وتعقدت فرص دورتموند في المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بخسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-2.

وتجمد رصيد دورتموند في المركز الخامس عند 43 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية «البوندسليجا»، فيما احتل أينتراخت المركز الرابع مع 50 نقطة.

وقد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الأساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النرويجي إرلينج هالاند والإنجليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة إلى خسائر مادية.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق نيكو شولز خطأ في مرماه في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ماتس هوملز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، تبادل الفريقان الفرص في الثاني، إلى حين تمكن البرتغالي أندريه سيلفا من خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني، ويعزز آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



