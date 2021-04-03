النصر يتصدر «دراجات الفرق ضد الساعة»

أم القيوين (الاتحاد)

أسفر سباق أم القيوين للدراجات الهوائية للفرق ضد الساعة للأندية «كبار» وتحت 23 سنة وللهواة المواطنين لمسافة 52 كم، وسباق الفردي العام للإناث لكل من الأندية والهواة مواطنات والهواة مقيمات لمسافة 52 كم، والذي أقيم أمس على نتائج مميزة لكافة المشاركين في السباق قبل الأخير لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تقام يوم الجمعة المقبل.

واحتل فريق النصر المركز الأول، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني، ثم فريق نادي أبوظبي في المركز الثالث، وفي فئة الأندية تحت 23 سنة حل فريق شباب الأهلي في المركز الأول، وجاء النصر في المركز الثاني ثم فريق أبوظبي في المركز الثالث، وفي فئة الهواة المواطنين حل فريق «ترك أم 7» في المركز الأول، وجاء فريق الشعفار جميرا في المركز الثاني ثم فريق تورك الثالث.