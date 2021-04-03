«الأولمبياد الخاص».. جري على الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أعمال الدورة التدريبية الأساسية لرياضة الجري على الجليد للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، والتي يقوم بتنظيمها الأولمبياد الخاص الكويتي برعاية الرئاسة الإقليمية، بمشاركة مدربين من 13 دولة عربية، من: الإمارات، مصر، قطر، الكويت، المغرب، السعودية، الجزائر، العراق، فلسطين، الأردن، لبنان، ليبيا، والسودان.

ويقوم الخبير العالمي في رياضة الجري على الجليد سليفستر بولك بإلقاء المحاضرات بشقيها النظري والعملي، وتأتي هذه الدورة في إطار الدورات التدريبية التي أقرها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي.