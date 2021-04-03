«ليل» يجعل سان جيرمان في «ظلام»!

موناكو (أ ف ب)

انفرد ليل بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه حامل اللقب باريس سان جيرمان 1-صفر، في قمة «المرحلة 31»، ويدين ليل بفوزه إلى مهاجمه الكندي جوناثان دافيد صاحب هدف فك الارتباط مع نادي العاصمة، فيما شهدت المباراة طرد البرازيلي نيمار في أول مباراة يخوضها أساسياً منذ 19 فبراير 2021 بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.

وعزز ليل صدارته برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن سان جيرمان، فيما دخل موناكو منافساً شرساً على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة بفوزه العريض برباعية على ضيفه متز.

ولم يسبق لنادي العاصمة أن خسر على ملعبه أمام ليل في المواجهات الـ 21 الأخيرة بينهما، مع 13 فوزاً مقابل 8 تعادلات، في حين تعود آخر خسارة له أمام ليل إلى 20 أبريل 1996 بهدف نظيف.

وهي الخسارة الثالثة توالياً لسان جيرمان على أرضه في «ليج1»، بعد موناكو صفر-2 ونانت 1-2، في أسوأ سلسلة له في «بارك دي برانس» في النخبة منذ نوفمبر 2012، حين تعرض لخسارتين توالياً.

وتعتبر هذه الخسارة صفعة معنوية لرجال المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو قبل الموعد الثأري في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني الفائز عليه في نهائي الموسم الماضي.

وقال بوكيتينو بعد الخسارة «خاب ظني من النتيجة وخسارة ثلاث نقاط مهمة، لست قلقاً، ولكن علينا أن نصارع حتى النهاية، ونحن فريق غير مستقر للعديد من الأسباب، ولكن علينا أن نعمل على هذه الناحية، وسيطرنا في آخر اللقاء وكان بإمكاننا أن نخرج بالتعادل».

وخاض سان جيرمان اللقاء من دون لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي لأصابته بفيروس كورونا، والبرتغالي دانيلو بيريرا ولافان كورزاوا والارجنتيني ماورو إيكاري للإصابة.

ودفع بوكيتينو بالبرازيلي نيمار أساسياً للمرة الأولى منذ شهرين بعد كان خاض 30 دقيقة أمام ليون 4-2 في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية، إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي مويز كين.

وسجل مبابي هدفه الـ 100 في الدوري خلال المرحلة السابقة «قبل النافذة الدولية)، وبات في سن الـ 22 عاماً و91 يوماً أصغر لاعب في تاريخ الـ «ليج 1» يحقق هذا الإنجاز.

في المقابل، افتقد ليل الثلاثي البرتغالي ميجيل روتشا والتركي زكي تشيليك ومواطنه يوسف يازيجي، علماً أن الأخيرين غابا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً أمام سان جيرمان بالذات بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وعلى أرضه أمام نيم 1-2 في المرحلة 30 من الدوري قبل النافذة الدولية.

وكان رجال المدرب كريستوف جالتييه تربعوا على قمة الدوري في خلال 12 أسبوعاً قبل أن يتخلوا عنها في الأسبوع 30 بالخسارة أمام نيم.

وبخلاف منافسه، لم يعد ليل على ارتباط بأي موعد أوروبي، بعدما خرج من الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على يد أياكس أمستردام الهولندي بخسارته في إجمالي المباراتين 2-4.



