مانشستر سيتي يلامس لقب «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

حلّق مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، وأصبح قاب قوسين من حسم اللقب، بفوز مهم على مضيفه ليستر سيتي 2-صفر، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل ثنائية السيتي كل من الفرنسي بنجامان مندي في الدقيقة 58، والبرازيلي جابريال جيزوس في الدقيقة 74، ليعزز صدارته برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وبات رجال الإسباني بيب جوارديولا على بُعد 17 نقطة من أقرب منافسيه غريمه مانشستر يونايتد الذي عليه الفوز على ضيفه برايتون الأحد لإبقاء بصيص أمل صغير للمنافسة.

وبدأ «البلو مون» بقوة بتسجيل هدف في الدقيقة الخامسة، بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر البرازيلي فيرناندينيو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي اعتبره مشاركاً في اللعبة من دون لمس الكرة.

وتوالت الفرص في الشوط الأول من المباراة، من دون نجاعة تهديفية من الفريقين، وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 58، عندما تابع ميندي كرة مشتتة من دفاع ليستر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ بها مارك ألبرايتون، ويسدد كرة سكنت شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وأنهى السيتي المباراة في الدقيقة 74 بإضافة الهدف الثاني، بعدما مرر البلجيكي كيفن دي بروين بينية متقنة لجيزوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى رحيم ستيرلينج الذي دخل بديلاً لأجويرو، فتلاعب بالدفاع وأعادها إلى جيزوس مرة أخرى ليضعها سهلة في الشباك.



