تألق كبير للأكاديميات الإماراتية.. «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو تتوج الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)

توج عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو أبطال «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو أصحاب أعلى التصنيفات في البطولة لموسم 2020 - 2021، في المحطات الأربع التي بدأت في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية في أغسطس 2020، ثم انتقلت إلى ريو دي جانيرو في نوفمبر من نفس العام، ثم توجهت إلى موسكو في منتصف مارس 2021، ثم وصلت إلى خط النهاية في الجولة الأخيرة بالعاصمة أبوظبي التي أقيمت على مدار يومين.



وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بمختلف الفئات في احتفالية مبهرة من فئة السيدات، بريندا لاريسا في وزن الريشة، وأماندا كانوتو في وزن الخفيف، وأندريا كافلسانتي في وزن الخفيف المتوسط، وخوليا بوشير في وزن المتوسط، ويارا ناسيمنتو في وزن الثقيل، ومن الرجال كل من جوتنبيرج بيريرا في وزن خفيف الثقيل، ووالاس كوستا في وزن فوق الثقيل، ولوكاس بيريو فيب وزن الريشة، وفرانشيسكو جوناثان في وزن الريشة الخفيف، وليوناردو ساجيورو في وزن الخفيف، ولوكاس ناسيمنتو في وزن المتوسط الخفيف، وويلينجتون سيباستيانو في وزن المتوسط.



وشهدت جولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت على مدار يومين، تتويج 57 لاعباً ولاعبة بالذهبية، و59 بالفضية، و49 بالبرونزية. وتألقت الأكاديميات الإماراتية في حصد المراكز الأولى في جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، حيث توجت أكاديمية بالمز الرياضية بالمركز الأول، بعد أن جمعت 107100 نقطة، وحلت بعدها في المركز الثاني أكاديمية الوحدة التي جمعت 84600 نقطة، وتلتها أكاديمية كوماندو جروب ب52200 نقطة.

حضر منافسات اليوم الختامي محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس الإدارة، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.



