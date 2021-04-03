«فخر أبوظبي» يعود إلى القمة.. و«الملك» يعرقل «السماوي» بالتعادل

علي معالي (الشارقة)

حقق الجزيرة فوزاً مهماً على الوصل 3-2، اليوم «السبت» في ختام «الجولة 23» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع رصيده إلى «النقطة 50»، ليعود من جديد إلى القمة بفارق «نقطة» عن بني ياس، وواصل «فخر أبوظبي» تفوقه التاريخي على «الإمبراطور» في «عصر الاحتراف»، حيث انتزع فوزه السادس عشر، من أصل 25 مباراة جمعت الفريقين، سجل أهداف الجزيرة نيريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13، وعلي مبخوت في الدقيقة 32 وميلوس في الدقيقة 69، وسجل لـ «الفهود» ليما في الدقيقتين 23 و65، وشهدت المباراة رفع علي مبخوت رصيده إلى 22 هدفاً، ليواصل التربع على صدارة هدافي البطولة.

وفي مباراة ثانية، تعادل الشارقة مع بني ياس 1-1، وجاءت المواجهة مثيرة، خاصة في الشوط الثاني، وسجل جواو بيدرو هدف «السماوي» من ضربة جزاء، في الدقيقة 23، وقبل نهاية الشوط بـ 4 دقائق، نجح كايو لوكاس في خطف هدف التعادل لـ «الملك»، وفي الشوط الثاني اشتعلت المباراة وضاعت فرص عدة، خاصة من الشارقة، لتنتهي المباراة بالتعادل، ليتراجع «السماوي» إلى المركز الثاني وله «49 نقطة»، و«الملك» إلى الرابع بـ 42 نقطة.

وعاد عجمان بثلاث نقاط غالية، من ستاد صقر بن محمد القاسمي، بعد فوزه على خورفكان 3-2، لينجح «البرتقالي» في الوصول إلى «النقطة 14»، متساوياً مع الفجيرة، ومتفوقاً عليه في المواجهات المباشرة، ويحتل عجمان المركز 12، وبقي «النسور» عند «النقطة 21»، بعد تلقي الخسارة الثانية على التوالي، ورقم 14 في الدوري.

تقدم «البرتقالي» بهدف بوبكر تراولي في الدقيقة الثانية، وأضاف لويز أنتونيو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وقلص خورفكان الفارق بهدف برونو لاماس من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وشهد الشوط الأول طرد البرازيلي رامون لوبيز مهاجم خورفكان، وسجل لياندرو الهدف الثالث لعجمان في الدقيقة 50، ورد خورفكان بهدفه الثاني عن طريق يوسف العامري في الدقيقة 80.