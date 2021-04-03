الريال.. دفعة معنوية في «الليجا» قبل «الكلاسيكو»

مدريد (أ ف ب)

حقق ريال مدريد انتصاره الثالث توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيبار 2 - صفر، وتقدم للمركز الثاني مؤقتاً في منافسات «المرحلة 29».

ويدين النادي الملكي بانتصاره إلى ماركو أسنسيو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 41، فيما أضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الثاني في الدقيقة 73.

وتقدم ريال للمركز الثاني مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه برشلونة المتراجع للثالث بانتظار مباراته أمام ضيفه بلد الوليد الاثنين، وذلك قبل «الكلاسيكو» المنتظر بينهما في «المرحلة 30»

كما ضيق الريال الخناق على «جاره» اللدود أتلتيكو المتصدر الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام إشبيلية الرابع «الأحد»، مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط.

وحقق رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزهم الثالث توالياً في الدوري بعد إلتشي 2-1 وسلتا فيجو 3-1 «قبل النافذة الدولية»، والرابع تواليا في مختلف المسابقات قبل استحقاقه الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ومنح الفوز على إيبار دفعة معنوية لـ «لوس بلانكوس» قبل «الكلاسيكو» المنتظر أمام برشلونة، خصوصاً أن النادي الملكي حقق فوزه التاسع في مبارياته الـ 11 في مختلف المسابقات، في سجل خال من الهزيمة خلال هذه السلسلة، وتحديداً منذ 30 يناير 2021.

وتميل الأرقام لمصلحة ريال، حيث التقى مع إيبار 14 مرة في «الليجا»، لم يفز منها نادي الباسك سوى مرة واحدة، مقابل 12 مرة للنادي الملكي وتعادل يتيم.

ولم يتمكن إيبار الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء ولم يفز منذ 3 يناير 2021، من أن يستفيد من واقع أن ريال، وبرغم امتلاكه لأفضل سجل في الدوري لفريق خارج أرضه، إلا أنه سقط ثلاث مرات في ملعبه.

وافتقد الريال لجهود دانيال كارفاخال وسيرخيو راموس والبلجيكي إدين هازار للإصابة، فيما اعتمد المدرب زيدان على دفاع ثلاثي مع الفرنسي فيرلان مندي على الطرف الأيسر، تاركاً مواطنه رافايل فاران ولاعب الوسط الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء.

على ملعب «الفريدو دي ستيفانو»، استعان حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» لإلغاء هدفين للريال، بداية للمهاجم بنزيمة وثم أسنسيو بداعي التسلل في الحالتين كلتيهما، فيما نابت العارضة عن حارس إيبار الصربي ماركو دميتروفيتش بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة لأسنسيو.

وكانت المحاولة الثالثة ثابتة، حيث افتتح الأخير التسجيل بعدما اعترض البرازيلي كاسيميرو الكرة في وسط الملعب، ومررها إلى لاعب الوسط الإسباني، فتخلص من المدافع المخضرم أنيتز أربيا «33 عاماً» وسدد كرة لولبية من حافة المنطقة سكنت الشباك، وهو الهدف الرابع لأسنسيو في «الليجا» هذا الموسم.

مع بداية الشوط الثاني، تابع أسنسيو استعراضه فسدد كرة لولبية بالقدم اليسرى من خارج المنطقة صدها الحارس دميتروفيتش بيده اليسرى وحولها ركنية.

وأجرى زيدان تبديلات لتنشيط فريقه فأخرج في الدقيقة 61 الكرواتي لوكا مودريتش وأسنسيو، ودفع بكروس والمهاجم البرازيلي رودريجو بدلاً منهما، ثم في الدقيقة 68 أخرج إيسكو والبرازيلي مارسيلو وأدخل بدلاً منهما سيرخيو أريباس والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتدخل «الفار» مرة ثالثة لإلغاء هدف البرازيلي كاسيميرو بداعي التسلل على زميله أريباس، قبل أن يسجل بنزيمة هدف الحسم برأسية قوية بعدما ارتقى عالياً لكرة عرضية من فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى.

ورفع الهداف الفرنسي رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري هذا الموسم، قبل أن يريحه مواطنه زيدان بإخراجه في الدقيقة 80 وإدخال الدومينيكاني ماريانو دياز بدلاً منه.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، حاول إيبار تسجيل هدف الشرف بتسديدة داخل المنطقة من الياباني تاكاشي إينوي، إلا أن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للكرة ليحافظ على نظافة شباكه.



