الإمارات إلى نهائي «إلكترونية غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا، لمواجهة شقيقه المنتخب السعودي في الساعة الرابعة عصر غد «الأحد».

وجاء تأهل منتخبنا، بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط، حققها خلال مشواره في البطولة، حيثُ فاز على الكويت بمجموع مباراتيهما في «البلاي ستيشن» و«أكس بوكس» 9-6، وعلى قطر 9-3، فيما خسر أمام السعودية 6-2، وفي مباريات اليوم الثاني تعادل إيجابياً مع قطر والكويت بمباراة لمباراة وخسر أمام السعودية 6-3.

وحسب لائحة البطولة يلتقي صاحبا المركز الأول والثاني في الترتيب العام بالمباراة النهائية لتحديد البطل، فيما يلتقي صاحب المركزين الثالث والرابع في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحرص ‬حميد ‬أحمد ‬الطاير ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬اتحاد كرة ‬القدم ‬عضو ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬رئيس ‬لجنة ‬الإعلام ‬والتسويق ‬في ‬اتحاد ‬غرب ‬آسيا، ‬يرافقه ‬المستشار ‬سعيد ‬علي ‬الطاهر ‬الأمين ‬العام ‬لجمعية ‬الإمارات ‬للرياضات ‬الإلكترونية، ‬على ‬التواجد ‬في ‬مقر ‬الاتحاد ‬بدبي، ‬لمتابعة ‬المباريات ‬والالتقاء ‬باللاعبين ‬المشاركين، ‬وهم ‬عمر ‬عبدالله ‬الشامسي، ‬وحمد ‬أحمد ‬الحمادي، ‬وراشد ‬عبيد ‬الزعابي، ‬وإبراهيم ‬أحمد ‬العوضي.

وأشاد الطاير بجهود جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وحرصها على انتشار اللعبة في الدولة، مؤكداً دعم اتحاد كرة القدم لهذه اللعبة والمساهمة في تطويرها، من خلال إقامة البطولات والمسابقات المختلفة، وتوفير كل الإمكانيات للاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية.

وتمنى الطاير التوفيق لمنتخبنا في المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب السعودي غداً.