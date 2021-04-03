«الصقور» يقلص فارق «قمة الأولى» إلى «نقطة» بـ «بصمة الخمسة»

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

واصل فريق الإمارات مطاردة العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز كبير على دبا الحصن 5-1، اليوم «السبت»، في ختام «الجولة 19»، ليصل «الصقور» إلى «النقطة 36»، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن العروبة «37 نقطة»، وسجل «الخماسية» ليذيري سيلفا في الدقيقة 20، ودييجو سيلفا في الدقيقة 34، وعبدالله موسى في الدقيقة 50، وخليل بن نصيب في الدقيقة 61، قبل أن يكمل دييجو «مهرجان الكبير» في الدقيقة 90،

فيما أحرز محمد الصريدي هدف الحصن قبل النهاية بدقيقة، وبقي رصيد الحصن عند نقاطه الـ 24، في المركز الخامس.

وفي آخر لقاءات الجولة، نجح دبا الفجيرة، في خطف النقاط الثلاث، بفوزه على الذيد بهدفين، أحرزهما أحمد إبراهيم في الدقيقة 47، ومحمد المطروشي في الدقيقة 63، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الرابع، وتجمد رصيد الذيد عند نقطتين في المركز الأخير.