بالتخصص.. الجزيرة يصطاد «الفهود»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً مهماً على الوصل 3-2 اليوم «السبت»، في مباراتهما ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى «النقطة 50»، فيما تجمد رصيد «الأصفر» عند 34 نقطة، وواصل «فخر أبوظبي» تفوقه التاريخي على «الإمبراطور» في «عصر الاحتراف»، حيث انتزع فوزه السادس عشر من أصل 25 مباراة جمعت الفريقين.

سجل أهداف الجزيرة نيريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13، وعلي مبخوت في الدقيقة 32 وميلوس بـ «التخصص» من ضربة ثابتة في الدقيقة 69، فيما سجل هدفي «الفهود» ليما في الدقيقتين 23 و65.

وشهدت المباراة رفع علي مبخوت رصيده إلى 22 هدفاً، مواصلاً اعتلاء صدارة هدافي البطولة، فيما يلاحقه ليما أيضاً بفارق هدف بعد تسجيله «ثنائية».