عجمان يستعيد «المركز 12» عبر بوابة خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

عاد عجمان بثلاث نقاط غالية، من استاد صقر بن محمد القاسمي، بمدينة خورفكان، بعد فوزه المهم على خورفكان 3-2، في مباراتهما اليوم «السبت»، لينجح في الوصول إلى «النقطة 14» متساوياً مع الفجيرة، ومتفوقاً عليه في المواجهات المباشرة، ليحتل «المركز 12»، بنهاية «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، وبقي «النسور» عند «النقطة 21»، بعد تلقي الخسارة الثانية على التوالي، ورقم 14 في البطولة.

تقدم «البرتقالي» في النتيجة مبكراً بهدف بوبكر تراولي في الدقيقة الثانية، وهو هدفه الشخصي السابع في الدوري، وأضاف لويز أنتونيو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وقلص خورفكان الفارق بهدف برونو لاماس من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وشهد الشوط الأول طرد البرازيلي رامون لوبيز مهاجم خورفكان.

وسجل عجمان الهدف الثالث عن طريق لياندرو سباداسيو في بداية الشوط الثاني، ليعلن عن طموحه في العودة بالنقاط الثلاث المهمة، وقلص خورفكان النتيجة من جديد بهدف «البديل» يوسف العامري الذي أحرز أول أهدافه مع «النسور» منذ الانتقال إليه في «الميركاتو الشتوي».

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان إن فريقه حقق أهم ثلاث نقاط في الفترة الأخيرة، بعد الفوز الذي أعاد «البرتقالي» إلى المركز الثاني عشر.

وأضاف أن الفوز دفعة معنوية كبيرة في الجولات الثلاث الأخيرة المهمة، وإنه يتمنى أن يواصل عجمان نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة للبقاء في الدوري.

فيما أرجع البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان الخسارة إلى حالة الطرد المباشر الذي تعرض لها المهاجم لوبيز في الدقيقة الثامنة.

وقال إن فريقه حاول العودة إلى المباراة، ولكن بظل ظروف الطقس واللعب لدقائق عديدة بعشرة لاعبين حال دون ذلك، وأضاف: قمنا بتغييرات هجومية كبيرة من دون أن ننجح في ترجمة الفرص.