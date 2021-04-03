الأهلي إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»

أم درمان (د ب أ)

تأهل الأهلي المصري إلى دور الثمانية، بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه المريخ السوداني إلى تعادل 2-2، اليوم «السبت»، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة، والتي شهدت أيضاً فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 4-1.

وتقدم المريخ بهدف سجله رمضان عجب في الدقيقة 26، وأضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، وأضاف ياسر إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر رمضان عجب لاعب المريخ السوداني ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المريخ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وضمن الأهلي حصوله على المركز الثاني في المجموعة بغض النظر عن نتائج آخر جولة.

وفي المباراة الثانية، ضمن سيمبا تأهله كأول المجموعة بفوزه على فيتا كلوب 4-1، وسجل أهداف سيمبا التنزاني لويس ميكيسوني في الدقيقة 30 وكلانوس شاما «هدفين» في الدقيقتين الأخيرتين من الشوط الأول و84 ولاري بواليا في الدقيقة 66، فيما سجل هدف فيتا كلوب زومانجا سوز في الدقيقة 32.

ورفع سيمبا التنزاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الثالث.





