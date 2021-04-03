«أم 7» تظفر بكأس محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

سيطرت إسطبلات «أم 7» على المراكز الأولى في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سموه للقدرة.

وحصدت «أم 7» بجانب الصدارة، المراكز، الثاني، والرابع والسادس والسابع والثامن في السباق الذي شهد مشاركة 161 فارساً وفارسة، والذي يأتي بعد استئناف فعاليات المهرجان، الذي انطلق يوم الثلاثاء 23 مارس الماضي بسباق السيدات، قبل تأجيل بقية السباقات بسبب الحداد على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويشهد المهرجان اليوم سباق جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، ويقام سباق كأس المدربين يوم غد الاثنين، فيما يقام سباق الإسطبلات الخاصة بعد غدٍ الثلاثاء.

وأصبحت الفارسة الإسبانية أيوليا جونزاليس، أول فارسة أو فارس أجنبي ينال هذا لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد أن انتزعت الصدارة في المرحلة الأخيرة على صهوة «بيلال دي لا بيلانج» لإسطبلات «أم 7»، مسجلة زمن وقدره 6:22:48 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 25.08 كلم/ ساعة، فيما حل في المركز الثاني رفيقها في الإسطبل الفارس سعيد أحمد الخياري على صهوة «كاشو» وسجل 6:22:49 ساعة، تلاه في المركز الثالث بفارق جزء من الثانية الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات «أم آر أم».

وعقب ختام السباق قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيس رئيس اتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية السباق.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن فروسية الإمارات محظوظة بالدعم الكبير الذي تجد من القيادة الرشيدة، ونحن فخورون بهذا الدعم، وقال ان سباقات القدرة على الرغم من ظروف جائحة «كوفيد19» والانطلاقة المتاخرة للموسم كانت ناجحة وشهدنا في سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشاركة كبيرة لأفضل الخيول وصلت الى أكثر من 160 خيلاً.

وشدد الرئيسي على أن رياضة القدرة بخير وتقام وفقاً لأعلى معايير النزاهة مع تطبيق كامل اللوائح والقوانين الدولية التي تهدف للحفاظ على سلامة وصحة الخيل.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم ثالث فعاليات المهرجان، سباق جميلتي المخصص للأفراس لمسافة 120 كم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل.

ويحمل الفارس عبد الله علي العامري لقب النسخة الماضية، بعد أن انتزع اللقب على صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات «أف 3»، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 4:24:07 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 27.23 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة «فريدة» لإسطبلات «أم7» بزمن قدره 4:24:48 ساعات، فيما حل في المركز الثالث محمد صالح العطاس على صهوة «إي او راية» لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 4:25:28 ساعات.