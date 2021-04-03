ميلان.. المهمة تتحول إلى «شبه مستحيلة» في «الكالشيو»!

ميلانو (أ ف ب)

أفلت ميلان من السقوط على أرضه أمام سبمدوريا المنقوص منذ الدقيقة 59، وخرج بتعادل قاتل 1-1 بهدف للبديل النرويجي ينس بيتر هوجي في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين، لتصبح منطقياً المهمة شبه مستحيلة أمامه في تحقيق لقب أول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ عام 2011.

وافتتح المخضرم فابيو كوالياريلا «38 عاماً» النتيجة للضيوف في الدقيقة 57، قبل أن يطرد البرتغالي أدريان سيلفا بعد دقيقتين ليكمل سمبدوريا آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

إلا أن هوجي أنقذ «الروسونيري» من سقوط قاسٍ بهدف التعادل «87»، ليرفع الأخير رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني.

وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي سجله السيئ على أرضه، بعد أن فشل في الخروج فائزاً للمباراة السادسة توالياً على ملعب «سان سيرو» في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ليودع المسابقة القارية الرديفة.

وتقلّصت عقوبة الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب ميلان من مباراتين إلى واحدة لإظهاره «قلة احترام» تجاه الحكم، بعدما توجه إليه بعبارة مهينة لوالدته في الخسارة أمام نابولي، وغاب عن الفوز 3-2 ضد فيورنتينا، إلا أن بيولي أبقاه على مقاعد البدلاء، فيما عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى التشكيلة الأساسية.

وكان سمبدوريا الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث هدد باكراً، بعد أن وصلت الكرة إثر ركنية إلى مانوليو جابياديني تابعها نحو المرمى تصدى لها الحارس جانلوجي دوناروما ببراعة، قبل أن يتألق مرة أخرى في إبعاد رأسية النروجي مورتن ثورسبي، وأنهى ميلان الشوط الأول من دون أي تسديدة على المرمى.

واستفاد كوالياريلا من تمريرة خاطئة من المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز إلى زميله، فاقتنصها أفضل هداف في الدوري موسم 2018 - 2019، وتابع الكرة ساقطة من خارج المنطقة جميلة فوق دوناروما المتقدم كثيراً عن مرماه في الدقيقة 57.

ومني سبمدوريا بنكسة بعد دقيقتين، بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين، إثر إنذار ثانٍ لسيلفا بسبب خطأ على الإسباني سامو كاستييخو.

ورفع ميلان إيقاعه في الدقائق الأخيرة من اللقاء وكاد ريبيتش، بديل البوسني رادي كرونيتش، أن يعادل النتيجة إلا أن المدافع الجامبي عمر كولي أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وعادل هوجي الذي دخل بديلاً لكاستييخو في الدقيقة 79 النتيجة، بعد أن وصلته الكرة إثر مرتدة داخل المنطقة فتابعها في الشباك في الدقيقة 87.

وكاد التركي هاكان تشالهان أوغلو أن يمنح «الروسونيري» النقاط الثلاث بتسديدة قوية تألق الحارس إميل أوديرو في التصدي لها في الدقيقة

88.



