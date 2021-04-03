«وصيف القاع» يذل تشيلسي بـ «الخمسة»!

لندن (أ ف ب، د ب أ)

تكبد تشيلسي الخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع، بعدما طرد له المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، بعد مرور نصف ساعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة، منذ وصول توخل إلى رأس الجهاز الفني، خلفاً لفرانك لامبارد في يناير الماضي.

ورفع ويست برومويتش رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وبات تشيلسي مهدداً بفقدان المركز الرابع، حيث يتفوق بفارق نقطتين أمام وستهام، الذي يحل ضيفاً على وولفرهامبتون مساء الاثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام الذي يحل ضيفا على نيوكاسل مساء الأحد ضمن المرحلة نفسها.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم رد ويست برومويتش بهدفين سجلهما ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لويست برومويتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشيلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71، وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست برومويتش،

وعانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لحصوله على الإنذار الثاني.



