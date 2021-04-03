«العجايب» تتألق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

توجت المهرة «العجايب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلة لسباق اتصالات، والذي أقيم برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي، في ختام موسم سباقات مضمار الشارقة.

وابتسم الحظ للمهرة «العجايب» بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة أنطونيو فريزو، بعد صراع مرير مع منافسها ووصيفها «طاير»، والذي انتهي بتقدمها بفارق 0,75 طول.

وسجل «أشطر» لـ«الوثبة ريسنج»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بأشراف ماجد الجهوري وقيادة عبد العزيز البلوشي، الفوز بالشوط الثالث لمسافة 1700 متر على لقب الأرشيف الوطني.

وتوج الجواد «المفهم» لسعيد سهيل بهوان وبإشراف بدر الهاجري وقيادة المعتصم البلوشي، بطلاً للشوط الخامس والرئيس لمسافة متر، على لقب كاس سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، برعاية مستشفى الشارقة للخيول.

وخطفت الفرس «ظفرة» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، فوزاً قوياً في الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف ايريك ليماتنيل، وقيادة انطونيو فريزو، اللذان سجلا ثنائية.

وحسم الجواد «فالكون كلوس» لمحمد راشد السعدي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة اشتيبان مازور، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، على لقب سباق مجلس الشارقة الرياضي.

واختتم «أسرع من الطلقة» لمزرعة فورتا بإشراف هلال العلوي وقيادة المعتصم البلوشي لقب الشوط السادس والأخير لمسافة 2700 متر على لقب ماراثون الشارقة.