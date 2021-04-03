ستورمز وكملز إلى نهائي دوري هوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريقا «ستورمز أبوظبي» و«مايتي كملز» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد فوزهما في مباراتيهما الفاصلتين، في صالة ألعاب «هيلي» بمدينة العين.

وخطف فريق «ستورمز» بطالقة التأهل من الفريق العيناوي القوي «ذيبز» بعد فوزه بنتيجة 5-6، بينما تأهل فريق «كملز» على حساب فريق دبي «وايت بيرز» بنتيجة 2-1.

ويلتقي الفريقان المتأهلان يومي الاثنين والأربعاء المقبلين ذهاباً وإياباً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية لتحديد بطل موسم دوري هوكي الجليد، الذي انطلق في 24 يناير الماضي، بمشاركة 5 فرق لعب فيها كل فريق 8 مباريات بمعدل مباراة أسبوعياً.