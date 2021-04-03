حمدان بن محمد يشهد انطلاقة «ختامي المرموم» للهجن

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انطلقت فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم، «ختامي المرموم 2021»، وذلك من خلال تحديات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، كما أقيم أحد عشر شوطاً مفتوحاً للسيارات، وشهدت الفترة المسائية مشاركة أكثر من 638 مطية.

وتمكنت «غاية» بشعار حمد مسلم حمد متعب العامري من كتابة اسمها بحروف من نور في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونجحت في حصد كأس الحقايق الأبكار المفتوح، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كم في توقيت وقدره 5:45:4 دقيقة، وبالمقابل ذهبت بندقية «حقايق الجعدان» المفتوح إلى «مرغم»، بعد أن قدم صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي «بدران» على القمة بزمن بلغ 5:45:7 دقيقة.

أما بالنسبة لرموز الإنتاج، فقد ذهب كأس الحقايق الأبكار إلى «وجدان» المملوكة إلى حمد جارالله علي حسين البريدي، والتي وصلت إلى خط النهاية في فترة زمنية وقدرها 5:49:1، وأهدى «شاهين» ملك مسلم حمد مسلم حمد متعب العامري مالكه ثاني رموزه في تحديات سن الحقايق، وذلك بعد نجاحه في الظفر ببندقية حقايق الجعدان للإنتاج، بعد أن قطع مسافة التحدي في توقيت وقدره 5:46:1 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة ثلاثين شوطاً في سن الحقايق للهجن من إنتاج أبناء القبائل، بمشاركة 1549 مطية، ونال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط السيارات المخصصة للجوائز، ونجحت «الشبابية» المملوكة إلى محمد سعيد بن حلوه الكتبي في حصد الناموس في الشوط الأول للحقايق الأبكار (إنتاج) وذلك بتوقيت وقدره 5:51:1 دقائق، وجاء «الفارس» لملك سعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي بكل عنفوان ليكسب صدارة الشوط الثاني لحقايق الجعدان (إنتاج) مسجلاً زمناً بلغ 5:50:1 دقيقة.

وفي المقابل استضاف ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية ثلاثين شوطاً نقدياً شاركت فيها 950 مطية، خصصت الأشواط العشرة الأولى منها للإنتاج، وكان الحسم في الشوط الرئيسي للحقايق الأبكار من نصيب «متعبة» التي أهدت مالكها محمد أحمد سعيد بن حلوه الناموس بعد أن قطعت الرحلة في توقيت وقدره 5:59 دقيقة، وأضاف «معزز» انتصاراً جديداً لرصيد عمر مطر لاحج الهاجري وذلك بعد حصده لقمة الشوط الرئيسي للحقايق الجعدان للإنتاج وذلك بزمن بلغ 5:59 دقيقة.

وتقام اليوم على ميدان المرموم، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك على مدار ستة أشواط بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط المحليات، بالإضافة إلى رمزي الإنتاج، كما ستشهد الفترة المسائية إقامة أربعة عشرة شوطاً للسيارات، وبالمقابل يشهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية إقامة ستة عشر شوطاً للإنتاج، جائزة المركز الأول فيها سيارات، بينما يستقبل ميدان سيف العرب صباحاً عشرين شوطاً نقدياً لمسافة 5 كم.



