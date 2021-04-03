«ضغط المباريات» يهدد أنديتنا في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

يشهد دوري أبطال آسيا ضغطاً هائلاً في «روزنامة» البطولة في وقت يعتبر صعباً على معظم أندية الغرب، حيث يأتي «نهاية موسم» في الدوريات التي تمثلها أندية في «نسخة 2021»، والمقرر أن تنطلق من 14 إلى 30 أبريل الجاري، وتشارك أندية الإمارات بواقع فريقين في المجموعات، هما شباب الأهلي والشارقة، الأول في المجموعة التي يستضيفها الهلال السعودي في الرياض، بينما ينظم الثاني مجموعته على ملعبه في «الإمارة الباسمة»، بجانب مشاركة الوحدة في الدور التمهيدي، حيث يلعب مباراة أمام الزوراء العراقي يوم الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان، وفي حالة فوزه يتأهل للمجموعة الخامسة التي تقام في الهند، بينما يلعب العين في الرياض أمام فولاد الإيراني 11 أبريل، وفي حال تأهله ينتقل مباشرة للعب في المجموعة التي يستضيفها النصر السعودي في الرياض.

ووجهت أندية مشاركة في البطولة انتقادات لـ «روزنامة» النسخة الحالية، بعدما تقررت إقامتها بطريقة مضغوطة، بواقع مباراة عقب 48 ساعة راحة، أي أن أندية دور المجموعات مطالبة بخوض مباراة كل 3 أيام، حيث تقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، أي أن النادي الواحد يخوض 6 مباريات حتى يتأهل إلى دور الـ 16.

وتشهد البطولة الحالية زيادة العدد إلى 40 فريقاً تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 للغرب ومثلها للشرق، ولكن آلية التأهل إلى دور الـ 16، تشعل المنافسة في مرحلة المجموعات، حيث يتأهل فقط أول كل مجموعة من المجموعات الخمس، بالإضافة إلى أفضل 3 أندية صاحبة الترتيب الثاني في المجموعات نفسها، ما يعني أن المنافسة ستكون شرسة، مع الأخذ في الحسبان الصعوبات المرتبطة بضغط مباريات البطولة التي تقام كل 3 أيام.

من جانبه، شدد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي على أن جدولة مباريات البطولة، تمت مناقشتها خلال ورش عمل شارك فيها ممثلو الدوريات المشاركة، كما تمت مناقشة كل ما يتعلق بالبطولة فيما بينهم، ولم يتلق الاتحاد الآسيوي أي اعتراض رسمي على الجدولة أو المواعيد الخاصة بالمباريات، مشيراً إلى أن البطولات المجمعة حول العالم، عادة ما تشهد خوض مباراة كل 3 أيام في أغلب الأحوال.

وعلى الجانب الآخر، يغلق الثلاثاء المقبل موعد تقديم القائمة النهائية للأندية المشاركة في دور المجموعات، والتي تستقر على تقديم أسماء لاعبيها قبل أسبوع من أول مباراة في البطولة، بينما يتم فتح باب القيد في القائمة قبل انطلاق دور الـ 16 المقرر له سبتمبر المقبل.

فيما يكون مطلوباً من العين، حسم قائمته مساء غد «الأحد»، قبل المواجهة المرتقبة أمام فولاد يوم الاثنين المقبل، وتفيد المتابعات أن «الزعيم» لن يسجل ويلسون في القائمة الآسيوية النهائية، بينما يمثله من الأجانب لابا كودجو وشيوتاني ورفائيل وإيريك.



