ناجلسمان: أحلم بالعمل نجاراً أو طاهياً!

برلين (د ب أ)

صرح يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، بأن تولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت» غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، قال ناجلسمان «33 عاماً»: إنه لا يفكر في هذا الأمر حالياً «لأنني متحمس للعمل اليومي، كما أنني لا أزال في سن فيها وضعي الحالي جيد على هذا النحو.

غير أنه ناجلسمان لم يستبعد تولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في المستقبل، وقال: من المؤكد أن هذا سيكون منصباً جذاباً في المستقبل البعيد.

وأوضح ناجلسمان أنه لا يريد البقاء في مهنة التدريب «طوال الحياة»، لافتاً إلى وجود أشياء أخرى تثير حماسته، ربما يجذبني أيضاً أن أعمل نجارا أو أن آخذ تدريباً على الطهي، وسيكون هذا مضحكاً أن أذهب وأنا عمري 50 عاماً، كمدرب سابق في الدوري الألماني إلى المدرسة المهنية.

وتابع ناجلسمان وهو يغمز بعينه أنه «لم يحدث من قبل أن عمل مدرب وطني كنجار أو طاه».

وأكد ناجلسمان على سعيه إلى تحقيق أعلى الأهداف في مسيرته الكروية: «بالطبع أسعى للوصول إلى أعلى تصنيف أوروبي لأنني أرغب في الفوز ببطولات وفي أن أثبت نفسي».

وقبل مباراة القمة التي ستجمع بين فريقه وفريق بايرن ميونيخ متصدر الدوري مساء اليوم، قال ناجلسمان إنه لا يوجد «نادي الأحلام» بالنسبة له، وكل واحد يعرف على أية حال أبرز ثمانية أندية في أوروبا.

في الوقت نفسه، أكد ناجلسمان مجدداً أنه وقع «بكامل وعيه» للايبزج حتى عام 2023، ولم يتم إجباري على التوقيع، ومن الممكن أن يستفسر ناد مهتم «عني»، لكنني أيضاً عندئذ لن أفقد التركيز على العمل الحالي، وأنا أقبل بموقف شريكي في التعاقد، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم كل تعاقد في مسيرته حتى النهاية، وطالب بأن يكون في العقد بند لإنهاء المهمة أو اتفاق على ذلك.

وترددت أقاويل مراراً عن إمكانية انتقال ناجلسمان إلى بايرن، وتكررت هذه الأقاويل مؤخراً، لأن هانزي فليك المدير الفني للنادي البافاري يمكن أن يكون المرشح المحتمل لخلافة يواكيم لوف في منصب المدير الفني لـ «المانشافت»، بعد تخلي لوف عن هذا المنصب في الصيف المقبل.



