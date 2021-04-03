انطلاق «دولية» الرجبي لأولمبياد طوكيو

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات البطولة الودية الدولية لسباعيات الرجبي، التي يستضيفها اتحاد اللعبة بملاعب «ذاسيفينز» بدبي، والتي تستمر حتى يوم 9 أبريل الجاري بالتعاون مع طيران الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي، والتي يشارك فيها 14 منتخباً للرجال والسيدات المتأهلين لأولمبياد طوكيو ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد التي ستقام الصيف المقبل.

تضم بطولة الرجال 8 منتخبات دولية هي إسبانيا وفرنسا واليابان وكندا والأرجنتين وأوغندا وتشيلي وكندا، فيما تضم السيدات 6 منتخبات هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكينيا واليابان والبرازيل وكندا.

وشهدت منافسات اليوم الأول للمجموعة الأولى لبطولة الرجال تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره الإسباني بنتيجة 21-17، كما فاز على تشيلي بنتيجة 38-5 وتعادل مع كينيا بنتيجة 19-19 بينما تفوق المنتخب الكيني على تشيلي بنتيجة 39-7، وخسر من المنتخب الإسباني بنتيجة 15-14 وتفوق المنتخب الإسباني على تشيلي بنتيجة 19 -12 وفي المجموعة الثانية للرجال تفوق المنتخب الأرجنتيني على أوغندا بنتيجة 38-14 وعلى اليابان بنتيجة 31-14 وعلى كندا بنتيجة 26-14، فيما تفوق المنتخب الكندي على اليابان بنتيجة 45-21 وعلى أوغندا بنتيجة 40-5، وفاز اليابان على أوغندا بنتيجة 19-12، حيث خسر أوغندا جميع مبارياته باليوم الأول للبطولة.

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي: «وسط ترقب عشاق اللعبة، تؤكد دولة الإمارات ومدينة دبي ريادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية متجاوزة كل العوائق والتحديات، عبر الالتزام التام والعمل على توفير بيئة تنافسية تضع أمن وسلامة جميع المشاركين في مقدمة الأولويات».

وأضاف: «أثبتت الإمارات أنها نجحت في التعامل مع الجائحة بشكل مميز مما جعل العالم أجمع يثق بها لإقامة البطولات الرياضية بشكل عام ومعسكرات التدريب للفرق والمنتخبات والرجبي جزء مهم وفاعل في هذه المنظومة الرياضية، حيث استأنفنا بطولات الدوري الثلاث للرجال وواحدة للسيدات، وأيضاً استضفنا مباراة كأس الاتفاق الإبراهيمي للسلام في مباراة ودية مع المنتخب الإسرائيلي، وبعدها مباراة استعراضية مختلطة للمنتخبين».