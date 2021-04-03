«دولية» حمدان بن راشد للريشة الطائرة تختتم «الأحد»

دبي (الاتحاد)

يُسدل الستار «الأحد» على بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021»، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي «تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة، شهدت تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي وفق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية، التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، بعد أن حققت بطولتا «مسبار الأمل» والقوس والسهم اللتان أقيمتا خلال الفترة الماضية نجاحاً منقطع النظير على الصعد كافة، ولا سيما الإجراءات الوقائية، وخصوصاً أن الأمارات ظلت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا لتحقيق المراد.

وظهر في هذا الحدث العالمي الأول للريشة الطائرة البارالمبية الـ 17 مصنفاً الأوائل على العالم، مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام بالرغم من التوقف الإجباري الذي استمر لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا، حيث ضم المنتخب الهندي 3 أبطال، فيما شارك مع المنتخب الإندونيسي 7 لاعبين والمنتخب الماليزي لاعبين إضافة إلى لاعب لكل من بولندا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والنرويج.

وتضم قائمة المرشحين للوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة العديد من الأبطال العالمين يتصدرهم المنصف الأول عالمياً في فئة sl4 الفرنسي لوكاس الحائز على ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019، والذي فاز على الهندي راجان في ربع النهائي بشوطين دون رد 21/4 و21/3، حيث ظهر فارق الإمكانات بين البطلين ليتأهل البطل الفرنسي بأقل مجهود إلى نصف النهائي.

من ناحيتها، أعربت صوفيا مدربة منتخب النرويج عن فخرها واعتزازها بزيارة دبي للمرة الأولى والظهور في الجهاز الفني لمنتخب بلادها في لعبة الريشة الطائرة لـ«أصحاب الهمم».

ووجهت صوفيا الشكر إلى دبي واللجنة المنظمة على هذا التنظيم الاحترافي، مثمنة التطبيق الاحترازي في الحدث، مبينة إنها ستحرص على التواجد في النسخ المقبلة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، بعد أن مشاهدتها للنسخة الثالثة على أرض الواقع، وخصوصا أنها باتت من الأحداث العالمية المهمة في خريطة أصحاب الهمم.