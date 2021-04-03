«أوتمان» يواجه «مجيب» في «ثالثة» التاج العربي على مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار مساء «الأحد» على موسم سباقات الخيل بمضمار العاصمة أبوظبي عبر حفل سباقه الرابع عشر، ويتألف من 6 أشواط، تتضمن الجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي، ويشتمل الحفل أيضاً على الجولة الأخيرة لكأس الوثبة ستاليونز.

ويسعى نجم إسطبلات العجبان وبطل الجولة الثانية للتاج الثلاثي «أوتمان» لانتزاع لقب الجولة الثالثة والأخيرة، والتي تقام في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر (للفئة الثالثة)، ويواجه ابن الفحل «فاليانت بوي» منافسة قوية، أبرزها من «مجيب» وصيف بطل «ديربي» الإمارات.

ويتقدم «مجيب» كتيبة رباعية لخيول إسطبلات الأصايل، تبرز منها أيضاً وصيفة كلاسيكيو أبوظبي للمهرات «فوعة»، التي يقودها أنطونيو فريزو، ويتقدم «متقدم» بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة شتيبان مازور الخيول العمانية، وهناك«نور جالان» بإشراف محمد الشامسي.

وتستقطب الجولة الأخيرة لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، تتنافس لمسافة 1600 متر، ويبرز منها «أشتون توريتيس» الفائز على مسافة أقل.

وتتقدم 8 من خيول خالد النابودة للمنافسة على اللقب، يبرز منها كل من «أيه أف العجاج» بقيادة فارس الإسطبل الأول تاج أوشيه، والفرس «نوف كيه بي» التي يقودها الفارس ريتشارد مولن، ومن الخيول المتحدية «السعيد» و«مروج».

وتستهل الأمسية بشوط المبتدئة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً تسعى للتنافس على إنهاء الموسم بالفوز والخروج من فئة المبتدئة، ويبرز «مشاري» بإشراف ماجد الجهوري وقيادة أنطونيو فريزو، بجانب الفرس العائدة «أم زين» و«بيجور».

ويقود «تاجر» بجانب رفيقه القوي «قرم» بقيادة فابريس فيرون، التنافس في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، وهناك «ما يرومون» الفائز بذات المسافة والمضمار.

ويتأهب الجواد «جبلاني» لتسجيل ثلاثية قبل انتهاء الموسم، وذلك في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، لكن ابن «نظام» الفائز مرتين، يواجه خصوماً أشداء أبرزهم وصيفه بفارق رأس الجواد «جوال الريف»، والذي يسعى بدوره لتسجيل ثالث فوز.

ويشاركهم أيضاً في المنافسة صاحب المركز الثالث في نفس السباق «واعظ»، بجانب «آر بي سيكند تونان».

ويختتم الحفل بالسباق الوحيد المخصص للخيول المهجنة بمشاركة 16 خيلاً تتنافس لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، ويسرج المدرب دوج واتسون أربعة خيول قوية يبرز منها «القعقاع» بقيادة ريتشارد مولن، و«الفلك» بقيادة رويستون فرينش.

ويدفع ساتيش سيمار بثنائي قوي جداً يتمثل في «لو أوف بيس» بقيادة تاج أوشي، و«ميلرس هاوس» بقيادة فابريس فيرون، ولا يمكن تجاهل «تفاخر».

الترشيحات

1- مشاري، أم زين، بيجور

2- أشتون توريتيس، العجاج، السعيد

3- قرم، تاجر، مايرومون

4- جوال الريف، جبلاني، واعظ

5- أوتومان، مجيب، فوعة

6- القعقاع، الفلك، لو أوف بيس