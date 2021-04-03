«الميسم» بطلاً لـ«صلاحة» للبوانيش الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج الميسم لثاني محمد ثاني الرميثي بطلاً لسباق «صلاحة» للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في المرفأ، ضمن مهرجان الظفرة البحري، الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج والثقافية والتراثية في أبوظبي.

وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الثاني من نصيب «الرقم 1» لجمال عبد الله سالم العديدي وحصل على 29 ألف درهم، وجاء ثالثاً «الطيار» لعمر عبد الله محمد المرزوقي وحصل على 27 ألف درهم، ورابعاً حل «شمردل» لسلطان سعيد محمد حارب وحصل على 26 ألف درهم، أما المركز الخامس فكان من نصيب «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري وحصل على 24 ألف درهم، وسادساً جاء «التبر 1» لمحمد سهيل خلفان المهيري وحصل على 22 ألف درهم، فيما حل سابعاً فلاح لعبد العزير الحمادي وحصل على 20 ألف درهم فيما جاء في المركز الثامن «صليح» لعبيد جمعة الأحباب الرميثي وحصل على 18 ألف درهم، وحل تاسعاً «لطام 2» لسالم عبد الله ثاني الرميثي وحصل على 16 ألف درهم، وعاشراً جاء «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

من جانبه، قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: إن مهرجان الظفرة البحري يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، ودعمها لكافة الأنشطة والفعاليات التراثية التي تعزز قيم الولاء والانتماء وترسخ معاني الهوية الوطنية.

وتوجه معاليه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمته بشكل كبير، كما وجه الشكر إلى كافة الرعاة والداعمين للحدث.

من جانبه، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، مؤكداً أن رعاية سموه ضاعفت من قيمته، وكذلك كانت أحد أهم أسباب النجاح الذي تحقق على أرض الواقع.

ووجه الرميثي الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج والثقافية والتراثية في أبوظبي، برئاسة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي على المجهود الكبير الذي تم بذله لإخراج الفعاليات بهذه الصورة الرائعة، كما أكد الشراكة بين النادي واللجنة أتت ثمارها بنجاح جميع السباقات التي كانت ضمن فعاليات المهرجان.

ووجه التهنئة للفائزين والمشاركين كافة في مختلف المسابقات، مشيراً إلى أنه لا يوجد خاسر على الإطلاق لا سيما، وأن المشاركة في حد ذاتها مكسب للشاب والكبار معاً.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في المستقبل، وأن تتواصل النجاحات في النسخ القادمة من مهرجان الظفري البحري الذي يؤكد نجاحه ويثبت أقدامه عاماً بعد الآخر.