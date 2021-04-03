لقب كأس رئيس الدولة للسلة بين شباب الأهلي والشارقة

علي معالي (دبي)

يلتقي في الخامسة و45 دقيقة من مساء غدٍ «الأحد» شباب الأهلي مع الشارقة على صالة نادي خورفكان، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو النهائي الثالث بين الفريقين خلال 168 يوماً الأخيرة، وهي مباراة بها العديد من الأرقام القياسية التي يسعى كل فريق إلى تحقيقها، خاصة وأن الفريقين يفرضان نفسيهما على اللعبة خلال السنوات الأخيرة بما يقدمانه من مستوى وألقاب محلية وخليجية.

ويسعى شباب الأهلي إلى تحقيق رقم قياسي جديد كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، وإضافة اللقب الـ13 تاريخياً منذ الانتصار الأول موسم (1986-1987).

ويخطط الشارقة إلى استعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ 11 عاماً، وإضافة لقب تاسع تاريخياً، منذ حصده لقب النسخة الأولى موسم 1977- 1978، ويعد نهائي الليلة الثاني أيضاً في غضون 23 يوماً في الموسم الحالي، بعد أن التقيا مارس الماضي في نهائي بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي احتاج فيها «الفرسان» في مشوارهم لحصد اللقب، إلى الفوز في مباراة ثالثة فاصلة بنتيجة 81-70، خصوصاً أن الفريقين تبادلا الفوز في مواجهتي الذهاب والإياب، بانتصار شباب الأهلي ذهاباً 82-69، ونجاح «الملك» في رد اعتباره إياباً 72-70.

وقضى نظام مسابقة الكأس الحالية، بأن تقام مبارياتها على أرض محايدة، بنظام خروج المغلوب، لتخدم القرعة فريقي الشارقة وشباب الأهلي، بالتأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، لكونهما بطل ووصيف دوري الموسم الماضي، قبل أن ينجح «فرسان دبي» في شق طريقه نحو النهائي، بالفوز في دور الثمانية على البطائح بنتيجة 80-77، واتبعها في المربع الذهبي بإقصاء النصر حامل لقب النسخة الأخيرة، بالفوز 77-66، في دور شهد في الوقت ذاته نجاح «الملك» في تسجيل النتيجة الأكبر بالمسابقة بالفوز على بني ياس في نصف النهائي بواقع 109-62، ثم الفوز على في دور الثمانية على الجزيرة 97-55.

ويعتمد كل فريق الليلة على نخبة من لاعبي المنتخب الوطني، والمحترفين الأجانب، إذ يستند الإيطالي جورجيو فالي مدرب شباب الأهلي على خدمات الأشقاء الأربعة، سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبد اللطيف، بجانب لاعب ارتكاز المنتخب قيس عمر، والجناحين الخطرين على الرميات الثلاثية طلال سالم، وخليفة خليل، ومن خلفهما صانع الألعاب الأميركي براندون تريش صاحب معدل 24 نقطة في المباراة الواحدة، ولاعب ارتكاز المنتخب الألماني مايك زاكير (210 سم)، الذي ساهم بشكل فاعل في نهائي الدوري في الزود عن دفاعات سلة شباب الأهلي.

وعلى الطرف الآخر، يعتمد المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، على خدمات كل من الدوليين جاسم محمد وعمر خالد، ومبارك خليفة، ونجمي منتخب الشباب محمود وسيم، وأسد محمود، ومن خلفهم الأميركي تايلور ويلكرسون الذي سبق له الفوز مع «الملك» بثنائية دوري أبطال الخليج 2018 و2019، بجانب لقب دوري موسم 2019-2020، ومواطنه وصانع الألعاب مايك إيفييرا.