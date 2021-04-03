«طائرة العميد» تحلق بلقب الدوري بعد «السبع العجاف»

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى النصر صيام 7 مواسم عجاف في دوري الرجال للكرة الطائرة، بتتويجه بلقب موسم 2020- 2021 على حساب منافسه بني ياس، بعدما كرر تفوقه بنتيجة 3-2 في إياب النهائي على صالة نادي بني ياس في أبوظبي، وهو اللقب الثامن للعميد في تاريخ الدوري والأول منذ موسم 2012- 2013، بعد إلغاء منافسات الموسم الماضي 2019- 2020 بداعي جائحة كورونا.

وشهد مراسم تتويج «العميد» عبدالعزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام، بجانب عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، ومروان سنكل نائب الرئيس، وقاسم النعيمي عضو مجلس الإدارة.

وحرص لاعبو «العميد» المتوجين بلقب الدوري ارتداء قمصان خاصة لحظة التتويج، حملت صورة الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتزينت بعبارة «ستبقى في قلوبنا للأبد»، في لمسة وفاء للفقيد الراحل، والذي ترأس إدارة النادي منذ الستينيات.

في المقابل، حسم شباب الأهلي المركز الثالث بتفوقه على منافسه حتا على صالة نادي عجمان، وكان «الفرسان» خسر في «البلاي أوف» أمام غريمه النصر 2-3 ليفقد فرصة التأهل للنهائي، فيما خسر حتا 0-3 أمام بني ياس في مباراتي ذهاب وإياب الدور ذاته.

ومثل لقب دوري الرجال المسابقة الرابعة، التي يسدل عليها الستار في الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بتفوقه على منافسه الجزيرة 3-1، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري الشباب، وحصد «الإعصار» اللقب برصيد 33 نقطة مقابل 32 للنصر الوصيف، فيما حل العين ثالثاً، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.