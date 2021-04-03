جوناثاس.. «البطل والمتهم» في «قلب الإعصار»!

مراد المصري (دبي)

تصدر البرازيلي جوناثاس لاعب حتا المشهد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل مع الظفرة 2-2، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، بعدما لعب دور «البطل» و«المتهم» في الوقت نفسه ما بين لحظة التألق في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ولحظة الإخفاق الكبير في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

وبعد تقدم الظفرة بهدف ديوب في بداية اللقاء، نجح جوناثاس في إدراك التعادل من «نصف فرصة»، ترجمها بنجاح قبل ثوانٍ معدودة من نهاية الشوط الأول، ليمهد الطريق أمام «الإعصار» للتقدم مطلع الشوط الثاني، من ضربة جزاء نفذها بنفسه.

وبعد استقبال حتا هدف التعادل، وإدراكه أنه بحاجة إلى الفوز فقط، من أجل محاولة البقاء في «الأضواء»، رمى الفريق بثقله، ووصلت الكرة إلى جوناثاس في الهجمة الأخيرة خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أنه أهدر فرصة التسجيل بغرابة كبيرة، ليكتب سيناريو التناقض الذي غطى على عطائه مؤخراً، بعدما سجل 5 أهداف أسهمت في استعادة فريقه توازنه في الدور الثاني، بعدما جمع «الإعصار» سبع نقاط جعلته يملك تسع نقاط تبقيه في صراع الهروب من الهبوط حسابياً، لكنه يدرك أن إهدار الفوز في مواجهة الظفرة يجعل المهمة معقدة أكثر من أي وقت مضى!