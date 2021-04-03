جماهير النصر السعودي تتفاعل مع هدف ماشاريبوف

رضا سليم (دبي)

تفاعلت جماهير النصر السعودي مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المستوى المتميز الذي قدمه أمام الفجيرة، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، ونجح في الحصول على ضربة جزاء، وسجل هدف الفوز لـ «الفرسان» في الدقيقة 90، ليحصد فريقه «العلامة الكاملة»، كما أهدر عدداً كبيراً من الفرص، والتي كانت كفيلة بأن يحجز لنفسه لقب أفضل لاعب في الجولة.

والمعروف أن ماشاريبوف معار من النصر إلى «الفرسان»، في فترة الانتقالات الشتوية، حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما تعاقد معه النادي السعودي، في يناير الماضي، قادماً من باختاكور الأوزبكي، إلا أن النصر لم يسجله لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل أجانب جدد، خلال «الميركاتو الشتوي»، وتتابعه الجماهير خاصة أن اللاعب سيعود إلى «العالمي» مع نهاية الموسم الحالي.

في الوقت الذي ركزت جماهير الهلال السعودي مع لاعبها السابق ماركوس إدواردو، بعدما أضاع ضربة جزاء في المباراة، ولم يقدم «السوبر» المردود المتوقع أمام الفجيرة، ولم يسجل إلا 9 أهداف خلال 19 مباراة بالدوري، وهي حصيلة غير متوقعة من اللاعب الذي تعول عليه جماهير «الفرسان» في العودة خلال نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر.

وحقق شباب الأهلي مكاسب فنية عدة، رغم الفوز الصعب في الثواني الأخيرة، حيث كانت المباراة بمثابة العودة إلى «الرتم» بعد التوقف، بجانب التجهيز لنهائي كأس الخليج العربي، والخروج بـ «العلامة الكاملة»، وهو ما يرفع المعنويات قبل النهائي المنتظر بحثاً عن لقب جديد في خزينة «الفرسان».

وفي المقابل فشل الفجيرة في الخروج، ولو بنقطة إيجابية من اللقاء تؤمن مكانه، بعيداً عن «القاع» رغم الأداء المتميز الذي قدمه الفريق، ليس فقط في المباراة، بل في المباريات الأخيرة، والتي منحته 3 نقاط مهمة من فوزه على النصر، في الجولة قبل الماضية، وهي النقاط التي أبعدته عن المركزين الأخيرين، في جدول الترتيب، إلا أن الفريق لا يزال في مرحلة الخطر، ويحسب للفريق تألق الحارس محمد التميمي الذي دافع عن مرماه بكل قوة وتصدى لضربة جزاء من إدواردو، ولولا تفوقه لخسر «الذئاب» بنتيجة كبيرة.



