23 لاعباً في قائمة الزوراء للقاء الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يصل الزوراء العراقي إلى الدولة غداً «الأحد»، عبر مطار دبي، ببعثة يتقدمها فلاح حسن رئيس النادي، وتضم 41 فرداً منهم 23 لاعباً، منهم الأجانب الأربعة: السوري زاهر محمد ميداني، والإيفواري شيخ أحمد موكور، سيدي عبدالله توده والحسن أحويبيب من موريتانيا.

وعقب الوصول تتوجه البعثة إلى أبوظبي، حيث تحل بفندق الوحدة جراند سلام ميلينيوم، المجاور لاستاد آل نهيان ملعب المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل، في الملحق المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا.

وينضم المتأهل إلى المجموعة الخامسة التي تضم جوا الهندي وبيروزي الإيراني والريان القطري، وتقام مبارياتها بنظام التجمع في الهند من 14 إلى 30 من أبريل الحالي.

يذكر أن الزوراء فاز في آخر مبارياته بالدوري العراقي على نفط البصرة بهدفين، أحرزهما علاء عبدالزهرة ومحمد رضا جليل، ورفع رصيده إلى 48 نقطة من 26 مباراة، ويحتل المركز الثالث خلف القوة الجوية «59 نقطة»، والشرطة «49 نقطة».

الجدير بالذكر أن طاقم التحكيم البحريني الذي يدير المباراة، ويقوده نواف شكرالله ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع عمار محفوظ يصل إلى أبوظبي بعد غد «الاثنين».



