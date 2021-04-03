تين كات.. «الصدمة العكسية»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

صدم لاعبو الوحدة مدربهم الجديد تين كات، بالخسارة أمام اتحاد كلباء بهدف، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، وقدموا له ترحيباً غير جيد، انعكس على تصريحات المدرب عقب نهاية المباراة، والتي جاءت بمثابة «الرسائل الواضحة»، بأنه لا يريد العمل مع لاعب لا يضحي من أجل الفريق، خاصة أن «العنابي» عاد إلى «السيرة الأولى» في حقبة رازوفيتش، ليتلقى الخسارة الثالثة على ملعبه هذا الموسم، إلا أن «ردة فعل» تين كات جاءت مختلفة، وليست في «الغرف المغلقة»، بل أمام الجميع!!

والمفارقة أن أول مباراة لتين كات مع «العنابي» خلال الولاية الأولى «2018-2019»، وكانت بالذات أمام «النمور» 5 فبراير 2019، وانتهت بفوز الوحدة «4-2» على ملعب اتحاد كلباء، إلا أن البداية هذه المرة جاءت مختلفة أمام الفريق نفسه الذي نجح فيما فشل فيه طيلة زمن الاحتراف، وحقق فوزاً مستحقاً للمرة الأولى، في الملعب العنابي» والثاني في «المحترفين».

وتألق «النمور» جماعياً وقضى على خطورة الوحدة الذي استحوذ بنسبة 64%، لكنه فشل في صناعة أي فرصة أمام المرمى، بعكس الضيف الذي صنع فرصتين وسجل هدفاً منها.

وكشفت المباراة أيضاً تكرار الأخطاء الدفاعية، بعكس المباراتين السابقتين أمام الظفرة والجزيرة على التوالي، ودفع فيهما الوحدة ببعض الوجوه المختلفة في الدفاع والمحور، ولم يتقبل أي هدف، وأحرز 5 أهداف، وأمام «النمور» تبدلت بعض الوجوه، ليعود الفريق إلى استقبال الأهداف ويفشل في التسجيل.

ويبقى التأثير الواضح لغياب النجم إسماعيل مطر قائد الفريق الذي غيبه «ظرف خاص»، وأيضاً خليل إبراهيم «الموقوف» على أداء الفريق أمام اتحاد كلباء، وهما لاعبان يمثلان «الرئة» التي تنفس بها «العنابي»، خاصة «سمعة» الذي حتى عندما يخسر الوحدة في وجوده، يقدم أداءً جيداً، وهو ما افتقده في لقاء «الجولة 23» وغابت خلاله الحلول.

ودقت الخسارة جرس إنذار قبل مواجهة الأربعاء المصيرية أمام الزوراء العراقي، في ملحق التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وإذا لم يستحضر الفريق الروح القتالية والتركيز العالية وإيجاد الحلول أمام المرمى، ينهي موسمه مبكراً بالخروج رسمياً من المنافسة في كل البطولات.



