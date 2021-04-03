رابتورز ينهي «الشهر البائس» بـ «الفوز التاريخي»

واشنطن (رويترز)

سجل باسكال سياكام 36 نقطة، في أعلى رصيد له بالموسم، وفي يوم عيد ميلاده الـ 27، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز 130-77 على جولدن ستيت وريورز «قليل الحيلة»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقدم رابتورز بفارق 61 نقطة، وهو رقم قياسي للفريق لأكبر فارق ليتعافى بعد «شهر بائس»، ويحقق فوزه الثاني في آخر 15 مباراة، ويتخلص من سلسلة من أربع هزائم.

وفي غياب ستيفن كوري ودرايموند جرين خسر وريورز للمرة السادسة، في آخر سبع مباريات، وسجل أندرو ويجينز 15 نقطة لجولدن ستيت.

وسجل لوكا دونتشيتش 13 نقطة في الربع الرابع، من إجمالي 26 نقطة له، ليساعد دالاس مافريكس في تحقيق انتفاضة بالفوز 99-86 على نيويورك نيكس.

ولعب مافريكس من دون مدربه ريك كارلايل، الذي كان يستعد لخوض المباراة 1500 في مسيرته التدريبية، لكن نتيجة فحص «كوفيد-19» الخاصة به ظهرت إيجابية.

وبجانب تسجيل أكبر عدد من النقاط بالمباراة استحوذ دونتشيتش على ثماني كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليعوض مافريكس تأخره بفارق 13 نقطة، في الربع الثاني، ويحقق فوزه الثالث على التوالي.

وسجل جالين برونسون 15 نقطة وأضاف كل من كريستابس بورزينجيس وتيم هارداواي جونيور، ثنائي نيكس السابق، 14 نقطة لمافريكس.

وأحرز أليك بيركس 20 نقطة لنيكس الذي تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.

وأحرز جيسون تيتوم 26 نقطة، وأضاف جايلن براون 22 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، خلال فوز بوسطن سيلتيكس 118-102 على هيوستون روكتس.

وتغلب تشارلوت هورنتس 114-97 على إنديانا بيسرز، كما تفوق ممفيس جريزليز 120-108 على مينيسوتا تيمبرولفز.



