مبابي: لن أعيش في جلباب ميسي ورونالدو لأنني الأفضل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الفرنسي الشاب كيليان مبابي «22 عاماً» هداف باريس سان جيرمان، على أنه لا يعاني من أي «عُقد» تجاه أفضل نجوم العالم، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مؤكداً في حديث إلى شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، أنه مقتنع تماماً بأنه الأفضل بصرف النظر عن الألقاب والبطولات التي تفصله عن هذين النجمين الكبيرين.

وقال: الوقت الذي كنت أبدي فيه إعجابي بالنجوم الآخرين «قد ولى»، ولم يعد هناك مبرر لـ «الدوران» في «فلك» ميسي ورنالدو، وفي كل مرة أنزل فيها أرض الملعب، أقول لنفسي: أنا الأفضل، حتى لو لعبت في ملاعب يوجد فيها ميسي وكريستيانو، نعم هما لاعبان كبيران وأفضل مني، وصنعا «مليار حاجة» أكثر مني، ولكن في رأسي وتفكيري، أراني الأفضل، ولا أضع لنفسي حدوداً، وأسعى دائماً لتقديم أفضل ما عندي.

ولأن كلام مبابي عن نفسه وعن «الأنا» كان مفاجئاً للكثيرين، ومنهم موقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية، الذي نقل مقتطفات من حديثه لراديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت»، فقد دفع الموقع إلى توجيه رسالة للذين يشككون في ثقة مبابي بنفسه، وثقته بقدراته وموهبته، وقال: يمكنكم أن تتأكدوا من الآن فصاعداً، إن مبابي لا يضع أي حاجز بينه وبين النجوم الكبار، وأنه لا يعاني من أي عقد تجاههم.

وعندما لفتت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، نظر مبابي إلى أن طريقته هذه في التفكير قد تجر عليه الكثير من الانتقادات اللاذعة والمشاكل هو في غنى عنها، قال مبابي: تأكدوا أنه لن يضيق صدري بهذا الانتقادات، ولن يساورني أي قلق بشأنها، والناس أحياناً لا تفهم هذا الأمر، لأنها في اعتقادي تضع دائماً حاجزاً يحول دون خوضها في هذا الموضوع «الأنا»، وما أقوله ليس من قبيل الأنانية أو الغرور، وإنما لقناعتي الشخصية التي تجعلني واثقاً دائماً من قدرتي على «هدّ الجبال»، وصنع الكثير من الأشياء، تلك هي النظرية التي وضعها مبابي لنفسه - والكلام هنا لموقع جول العالمي - وهو بالتأكيد بصدد تطبيقها، مهما كانت الانتقادات، رغم أنه يمر بفترة تراجع فيها أداؤه بوجه خاص مع منتخب بلاده، وعرّضه لهجوم شرس في فرنسا.



