خطة «البارسا» لإفساد صفقة هالاند على «الملكي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يملك برشلونة المال لشراء النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، ولكنه يملك وسائل «إفساد الحفل» على الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه، وفي مقدمتها ريال مدريد منافسه اللدود في إسبانيا، حيث كشفت إذاعة «أوندا سيرو» من خلال أحد صحفييها النشيطين، يدعى إيدو بيدال، أن هالاند سيكلف من يريد شراءه ما لا يقل عن 150 مليون يورو، إن لم يكن أكثر، وبرشلونة لا يملك مثل هذا المبلغ، ولا حتى نصفه، ولهذا لن يكون بمقدوره أن يكون جاهزاً في «الميركاتو» الصيفي القادم، لدفع «مهر» هالاند.

وأضاف بيدال أن ريال مدريد أكثر جاهزية من الناحية المادية للفوز بصفقة هالاند، خاصة أن اللاعب نفسه متحمس لفكرة الانضمام إلى صفوف النادي الملكي، بل والأكثر من ذلك أنه طلب على لسان والده ومينو رايولا وكيل أعماله، بأن يعيد الريال مواطنه وصديقه مارتن أوديجارد من الإعارة إلى أرسنال الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، حتى يمكنه أن يلعب إلى جواره مع بداية الموسم الجديد!.

وكان والد هالاند، ومينو رايولا وكيل أعماله، قاما بزيارة خاطفة لكل من برشلونة وريال مدريد، في خلال يوم واحد، ومن المقرر أن يستأنفا مهمة الترويج للنجم الشاب هالاند، بزيارة إنجلترا، للتفاهم والتفاوض مع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وأبرزها مانشستر يونايتد وليفربول .

وأكدت الصحف الإسبانية أن مفاوضات والد هالاند ووكيل أعماله مع مسؤولي «الميرنجي» كانت أكثر تقدماً منها مع «البارسا»، ليقفز سؤال إلى الأذهان: لماذا يدس برشلونة أنفه في الصفقة، طالما أنه ليس لديه الإمكانات المادية اللازمة للفوز بها؟! وجاءت الإجابة على لسان صحفي إذاعة «أوندا سيرو»، إذ قال: لأن «البارسا» لم يراع قواعد اللعب النظيف في عقد الصفقات، فهو لم يكن لديه على الإطلاق نية ضم هالاند، وإنما كان هدفه الوحيد من مقابلة والد هالاند ووكيل أعماله، المزايدة على سعر هذا النجم النرويجي، حتى يجبر الريال على دفع مبلغ أكبر في هذه الصفقة في نهاية المطاف، أو حمله على الانسحاب منها!. ويالها من حرب مستمرة بين القطبين الإسبانيين، ليس في الملعب فقط، وإنما خارجه في إطار الصفقات التي يدخلها كل طرف لمجرد إفسادها على الطرف الآخر، خاصة مع اقتراب موعد «الكلاسيكو» الشهير بينهما في الدوري الإسباني «الليجا».



