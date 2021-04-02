تين كات: لن أعمل مع لاعبين لا يريدون التضحية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بغضب واضح، وجه الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة انتقادات حادة للاعبيه، بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء بهدف اليوم «الجمعة»، ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، وأعلن أنه لا يود العمل مع لاعبين لا يريدون التضحية للفريق، في أول مباراة له مع «العنابي».

وقال تين كات: مباراة مخيبة للآمال، ونتيجة سيئة، والأسوأ لي غياب الروح القتالية التي كانت حاضرة عند لاعبي المنافس الذي قاتل على كل كرة، ولكننا لم نقم بذلك، وأود العمل مع لاعبين مستعدين للتضحية مع الفريق وهذه مشكلة يعاني منها الوحدة منذ فترة، وعلى الجميع علاجها.

فيما أكد خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فوز فريقه مستحق على الوحدة، بعد أن نجح «النمور» في التفوق خلال الشوط الأول بامتياز، وأحرز الهدف الوحيد، لكنه اعترف بتفوق الوحدة في الشوط الثاني، وعدم تنفيذ الهجمات المرتدة لـ «النمور» بشكل جيد، باستثناء المحاولة الوحيدة لأحمد جشك.

وقال دا سيلفا: كنا نعرف أنها مباراة صعبة، وواجهنا فريقاً جيداً، فاز في «ديربي أبوظبي» على الجزيرة في الجولة الماضية، وفي الشوط الأول ضغطنا على الوحدة في ملعبه، ولم نترك له مساحات للتسجيل، وسيطرنا على مجريات اللقاء، وفي الشوط الثاني لم نستطيع أن نستحوذ ونضغط بالشكل الكافي، وكان الوحدة الأفضل، ولعب في ملعبنا، لكن في المقابل دافعنا بقوة، ولم نستطيع استغلال الهجمات المرتدة بطريقة مثالية.