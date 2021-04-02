زيدان: سئمت السؤال عن هالاند!

مدريد (د ب أ)

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي ريال مدريد الإسباني التعليق على إمكانية التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال زيدان: لن أخوض في هذه الأشياء، ما يهمنا هو التركيز على مباراة الغد، لقد سئمت من قول ذلك، وإذا سألتني عن لاعب ليس في فريقي، فسأجيب بالطريقة نفسها، أركز على ما نقوم به ونصب كامل تفكيرنا على مباراة الغد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيدان اليوم «الجمعة» في مؤتمر صحفي افتراضي عقد قبل مواجهة إيبار، غداً «السبت»، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، وتم نشره على الموقع الرسمي للنادي.

وقال زيدان: أفكر فقط في مباراة الغد، وإيبار منافس سيتطلب منا الكثير من الجهد، ولا يسعنا إلا التفكير في المباراة.

وأضاف: سعداء بالعودة إلى المنافسة، هذا أهم شيء. ندخل الآن في المرحلة النهائية وجميع المباريات مهمة. أمامنا 15 مباراة، هي 15 مباراة نهائية، وما نريده هو المضي قدما نحو النهاية وسنبدأ مع مباراة الغد. ستكون مباراة هامة، ضد منافس سيأتي إلى هنا لتقديم أفضل ما لديه. علينا التفكير في مباراة الغد فقط، هذه هي المرحلة الأخيرة من الموسم بالنسبة لنا وكل ما نفعله سيكون مهماً.

وعن إصابة سيرخيو راموس قال: إصابة راموس ليست مسؤولية أحد، لا المنتخب ولا ريال مدريد، هذه هي كرة القدم، مرت جميع الفرق بأحداث كثيرة هذا الموسم، صحيح إنها جزء لا نحبه من كرة القدم، لكنها أمور تحدث، وعلينا قبولها، ليس خطأ أي أحد، ما نريده لسيرخيو هو أن يتعافى في أسرع وقت ممكن، نعرف مدى مهارته، إنه القائد ويريد البقاء هنا إلى الأبد، آمل أن يتعافى سريعاً.

وأضاف: كان من الجيد الذهاب مع المنتخب الوطني، صحيح أنه لم يلعب معنا، لكنه شعر بتحسن، إنه تطور طبيعي، لعب قليلاً مع المنتخب، وشعر في نهاية المباراة بإصابة خفيفة، وآمل أن يعود معنا قريباً.

وقال: هناك مدرب وطني ينتقي اللاعبين وهذا كل شيء، أنا لا أتدخل في هذه الأمور، كان سيرخيو قابلاً للاختيار، فانضم إلى المنتخب وحدث ما حدث، نحن على تواصل دائماً، ولكن للأسف لم يتمكن من تجنب ذلك، على غرار كثيرين هذا العام، إذا رأيت الإصابات التي تعرضنا لها هذا العام فستجد أنها كثيرة.

وعن استمرار راموس مع الفريق أكد زيدان: ما نريده هو أن يبقى هنا، إنه شعوري كمدرب، بفضل كل ما يمثله كلاعب، كل ما فعله وكل ما يمثله.



