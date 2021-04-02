«كورونا» يحرم سان جيرمان من فيراتي أمام «البافاري»

باريس (أ ف ب)

سيضطر باريس سان جيرمان الفرنسي إلى خوض مباراة الأربعاء ضد بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لإصابته بفيروس كورونا بحسب ما أفاد النادي الباريسي.

وقال سان جيرمان في بيان إنه بعد سلسلة الاختبارات الدورية التي أجراها، تأكدت إيجابية فحص ماركو فيراتي، سيحترم بالتالي العزل وتطبيق البروتوكول الصحي المناسب.

ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بـ «كوفيد-19» قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جيرمان في الدوري ضد ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونيخ ضد البايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره النادي الباريسي صفر-1.

لكن مشاركة ابن الـ28 عاماً في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل إصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب كدمة في فخذه الأيسر.

وسيدخل الدولي الإيطالي في حجر صحي لمدة سبعة أيام، وإذا جاءت بعدها نتيجته سلبية، سيكون متوفراً لمباراة الإياب المقررة في 13 الحالي في باريس.

وهي المرة الثانية التي يصاب فيها فيراتي بالفيروس خلال العام الحالي، إذ اضطر إلى الغياب عن الفريق لمباراتين في الدوري في نهاية يناير وأوائل فبراير.

ويشكل غيابه ضربة قاسية لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يفتقد الأربعاء لاعب الوسط الآخر مواطنه لياندرو باريديس بسبب الإيقاف، كما أن الشك يحوم حول مشاركة لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا بسبب كدمة في ربلة ساقه اليسرى.

ويعتبر فيراتي من أهم العناصر في النادي الباريسي منذ وصول بوكيتينو خلفاً للألماني توماس توخل، وأهميته في الوسط توازي أهمية البرازيليين نيمار في الهجوم وماركينيوس في الدفاع.

ويامكان بوكيتينو الاعتماد على نيمار الذي لم يخض سوى 20 دقيقة منذ أوائل فبراير وغاب عن مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي بسبب إصابة عضلية.

لكنه يعود الى النادي الباريسي في فترة هامة جداً من الموسم، لاسيما قبل مواجهة البايرن الذي يلتقي بدوره سان جيرمان بغياب أهم عناصره الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لإصابة في ركبته، خلال مشاركته مع منتخب بلاده وسيغيب عن مباراتي الذهاب والإياب.



