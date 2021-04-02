«العميد» يفك عقدة «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)

خطف النصر فوزاً مهماً ومثيراً أمام العين 3-1، اليوم «الجمعة»، على استاد هزاع بن زايد، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، سجل أهداف «العميد»، ضياء سبع في الدقيقة 38، وجابريل فلانتيني في الدقيقة 79، وتيجالي في الدقيقة 88، بينما سجل هدف «الزعيم» بندر الأحبابي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وقفز «الأزرق» إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما يحتل «البنفسج» الترتيب السادس وله 37 نقطة، ويعد الفوز هو الأول للنصر على العين بملعبه منذ 2011.

جاءت المباراة متوسطة المستوى في الشوط الأول الذي شهد تسجيل بندر الأحبابي أول أهدافه هذا الموسم، ليدرك التعادل، ورغم الأفضلية العيناوية بعض الشيء، إلا أن النصر استعاد زمام المبادرة، واستطاع فرض سيطرته على مجريات اللعب، خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل البرازيلي فلانتيني الهدف الثاني، والذي يعتبر الأول له هذا الموسم، بالإضافة إلى تيجالي الذي عزز التفوق «الأزرق» بهدف ثالث.

من جانب آخر، تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثالث، بالفوز على الفجيرة 3-2 ورفع «الفرسان» رصيده إلى 43 نقطة، وتجمد رصيد «الذئاب» عند «النقطة 14» في المركز الثاني عشر، تقدم الفجيرة بهدفين أحرزهما البرازيلي دوجلاس كوتينهو في الدقيقة 3 والنيجيري موفتاو أولابي في الدقيقة 32، ورد شباب الأهلي بثلاثة أهداف عن طريق إيجور جيسوس في الدقيقة 39، ومحمد جمعة في الدقيقة 52، والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 90.

وكسر اتحاد كلباء «العقدة» بفوزه على الوحدة بهدف، وهو التفوق الأول له على استاد آل نهيان والثاني على «العنابي» في «الاحتراف» من أصل 13 مواجهة، وجاء الهدف الوحيد عبر أحمد عامر الذي يسجل هدفه الثاني هذا الموسم والرابع له في المسابقة، بعد أن وصلته الكرة من رأس فارس جمعة مدافع الوحدة، ليقود فريقه لإزاحة الوحدة من المركز السابع بعد أن تساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 35 نقطة، ويتفوق «النمور» في المواجهات المباشرة، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي، والخسارة هي السادسة للوحدة هذا الموسم، بينما نجح اتحاد كلباء في تحقيق الانتصار العاشر له هذا الموسم، ويرد الاعتبار أمام الهولندي تين كات مدرب «العنابي» بالذات الذي سبق أن قاد الأخير للفوز عليه 4-2 في الدور الثاني موسم 2018-2019.

وتعادل حتا والظفرة 2-2، ليصل «الإعصار» إلى 9 نقاط في المركز الأخير، ويرفع «الفارس» رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11، افتتح ماكيتي ديوب التسجيل للظفرة مبكراً برأسية في الدقيقة الثامنة، ليكون على موعد مع الهدف 100 خلال مسيرته في دوري الخليج العربي، وأدرك جوناثاس التعادل لحتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم قاد فريقه للتقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يدرك الظفرة التعادل بواسطة «البديل» محمد الجنيبي في الدقيقة 76.