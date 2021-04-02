الشارقة وبني ياس.. «مفترق الطرق»!

علي معالي (الشارقة)

ما بين رغبة الشارقة «الثالث»، للتشبث بآمال الدفاع عن لقب النسخة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وطموح بني ياس «المتصدر» الحالي للترتيب، والساعي لحلم «التتويج الأول»، يلتقي «الملك» و«السماوي» في قمة «مفترق طرق»، تمثل ختاماً مثالياً لـ «الجولة 23» على «الملعب البيضاوي» بـ «الإمارة الباسمة».

ويشعل أجواء المواجهة المرتقبة تفوق «الملك» في المباريات على ملعبه أمام «السماوي»، بعدم الخسارة في آخر 5 مواجهات في الدوري، مقابل تطور «السماوي» الذي يعد الفريق الأكثر حصداً للنقاط في الدور الثاني للدوري برصيد 22 نقطة، علاوةً على عدم الخسارة في آخر 7 مباريات على التوالي «خارج قواعده» في الدوري بالفوز في 5 والتعادل في 2 .

وليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الشارقة مع بني ياس في «الجولة 23» من الدوري، حيث سبق أن تواجه الفريقان على ملعب «السماوي» موسم 2013-2014، ويومها حقق «الملك» الفوز 3-1، ولكنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان، في ظل هذا الترتيب، حيث يتربع بني ياس على الصدارة برصيد 48 نقطة، والشارقة في المركز الثالث وله 41 نقطة، وتعتبر المباراة الليلة بمثابة خطوة جديدة لـ «السماوي» نحو اللقب، في حين «الأمل الأخير» لـ«الملك» للمحافظة على هيبته، والعودة إلى سباق المنافسة على اللقب الذي يحمله.

ومنذ انطلاق الاحتراف موسم 2008- 2009، التقى الفريقان 18 مرة، حقق الشارقة الفوز في 7 مباريات، وبني ياس في 5 مباريات، والتعادل 6 مرات.

وأرقام الموسم الحالي، تؤكد قوة هجوم الفريقين، حيث سجل الشارقة 41 هدفاً، وبني ياس 43 هدفاً، ويتفوق دفاع «السماوي»، والذي يعتبر الأفضل هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه 20 مرة، مقابل 27 هدفاً تلقاها الشارقة، ومن الواضح التقارب الكبير في التسجيل من داخل المنطقة بواقع 34 هدفاً للشارقة مقابل 33 هدفاً لبني ياس، ولكن يغيب عن «الملك» في مباراة الليلة «القناص الكبير» ويلتون سواريز لمرضه.

ونسبة التسجيل من الفرص متقاربة للغاية، بواقع 17.23% للشارقة، و17.41 لبني ياس، وسجل «السماوي» 10 أهداف بالرأس، مقابل 8 لـ «الملك».

وشهدت المباريات السابقة للفريقين 62 هدفاً، نصيب الشارقة منها 35 هدفاً، ولبني ياس 27 هدفاً، وكان «السماوي» قد ألحق الخسارة الأولى بـ «الملك» هذا الموسم، في الجولة العاشرة بهدف أحمد أبوناموس والذي جاء في الدقيقة 80، وكانت بمثابة الهزة الكبيرة لـ «الملك».