خورفكان وعجمان.. «مصيرية»!

فيصل النقبي (خورفكان)

يبحث عجمان عن النقاط الثلاث، عندما يحل ضيفاً على خورفكان، مساء اليوم، باستاد صقر بن محمد القاسمي، في واحد من أهم لقاءات «البرتقالي» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، فالمباراة «مصيرية» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن هذا المنطلق يعتبر الفوز هدفاً لـ «كتيبة البركان»، في رحلة الهروب من القاع، وتجنب «المصير المظلم» بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة أن عجمان يقبع في المركز قبل الأخير وله 11 نقطة.

ويدرك أبناء الرمادي أن أي نتيجة غير الفوز تعني تضاؤل فرصة الفريق في البقاء، والمباراة بمثابة فرصة مهمة للاقتراب من الفجيرة أحد أضلاع «مثلث الخطر» مع حتا، وفي الوقت نفسه يبحث عجمان عن رد الاعتبار لنتيجة لقاء الذهاب والتي انتهت لمصلحة «النسور» 2-1.

وفي المقابل، يبحث خورفكان عن ثلاث نقاط تاريخية مهمة، يحقق بها العلامة الأفضل طوال مشواره في الاحتراف، ومواصلة العروض الإيجابية التي جعلت الفريق يقبض على «النقطة 21»، قبل بداية «الجولة 23».

كل هذه العوامل تجعل اللقاء لا يقبل أنصاف الحلول، وسيكون عامراً بالكفاح والندية، طوال الشوطين لخطف ثلاث نقاط غالية، ربما تعتبر الأهم للفريقين، بحكم أنها مواجهة مهمة ووجهاً لوجه مع منافس على البقاء.