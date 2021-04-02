دوري سيدات اليد يعود للدوران

رضا سليم (دبي)

يعود دوري سيدات اليد للدوران مجدداً اليوم، بعد توقف لمدة أسبوع بدخول المنافسات المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، حيث يلتقي «العميد» مع الجزيرة بصالة صلاح الدين، فيما يلتقي النصر مع «دي أتش سي» بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما ستكون الجولة الأخيرة من المسابقة يوم السبت المقبل 10 أبريل، والتي يتحدد فيها البطل، وتجمع الجزيرة والنصر بصالة فخر أبوظبي، ويلتقي في نفس الجولة «العميد» مع «دي أتش سي».

ويتصدر الجزيرة القمة برصيد 5 نقاط يليه النصر برصيد 3 نقاط وينحصر اللقب بينهما، بعدما فاز الجزيرة في الدور الأول، ويحتاج للتعادل في مباراة العودة لحسم اللقب، الذي يحتفظ به النصر من الموسم الماضي، وفي حالة فوز النصر سيتم إحالة الدرع إلى المباراة الفاصلة مثلما حدث في الموسم الماضي.

وطبقاً لنظام المسابقة تعتبر مشاركة فريقي «العميد»، و«دي أتش سي» اعتبارية، حيث يحصل النصر والجزيرة على نقطة واحدة من كل مواجهة مع أي فريق منهما بصرف النظر عن نتيجة المواجهة.

وحددت لجنة المسابقات موعد جولتي الذهاب والإياب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات بين النصر والجزيرة، حيث يلتقي الفريقان في الذهاب يوم 17 أبريل بصالة النصر ويوم 24 بصالة الجزيرة.

من ناحية أخرى تستكمل اليوم السبت الجولة العشرين لدوري الرجال، حيث يلتقي مليحة مع شباب الأهلي بصالة الفرسان والظفرة مع بني ياس بصالة «السماوي».