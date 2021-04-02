فتح التسجيل لسباق «وادي الحلو»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق جري وادي الحلو – كلباء، والذي يقام يوم الجمعة المقبل أمام الموقع الأثري في وادي الحلو بالقرب من البرج، وذلك بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن سلسلة سباقاته المجتمعية لهذا العام، وتهدف الفعالية إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر ونشر الثقافة الرياضية، وجعله نمط حياة لأفراد المجتمع. تأتي الفعالية تزامناً مع يوم الصحة العالمي، والذي يصادف 7 أبريل من كل عام.