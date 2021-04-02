«مربع ذهب» دوري الصالات اليوم

الشارقة (الاتحاد)

يلتقي اليوم الظفرة مع البطائح، والنصر مع شباب الأهلي، في ذهاب «مربع ذهب» دوري كرة قدم الصالات، على أن يقام الإياب يوم الاثنين المقبل، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وأعرب عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن سعادته بالنجاح اللافت والتنافس المثير في دور المجموعات من «البلاي أوف»، والفرق التي تأهلت ليس بجديد عليها التواجد على منصات التتويج.

وقال: إذا كانت الفرق تألقت في ميدان التنافس، فإن هناك جنود مجهولين خلف هذا التميز، وعلى رأسهم التحكيم، حيث وصلتنا إشادة من الفرق ومن القائمين على التحكيم، ومن مختلف الجهات بتحكيم كرة الصالات، وتعتبر من الحالات النادرة، لأن أهل وأصحاب لعبة جماعية يشيدون بالتحكيم، وبدورنا نوجه رسالة شكر وإشادة إلى جميع الحكام، وإلى عبدالله الشحي عضو اللجنة والمدير الفني لحكام كرة الصالات.

وأضاف: اللعبة تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تكاتف الجهود ما بين أضلاع اللعبة متمثلة في مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة، من حيث الرعاية والمتابعة والاهتمام واللجنة التنفيذية التي تبذل جهوداً كبيرة، في النواحي التنظيمية والإدارية والفرق المنضوية تحت لواء اللعبة.

ومن جانبه، أعرب عبدالله الشحي المدير الفني للحكام عن سعادته بالتعاون الكبير من الأندية واللاعبين والمدربين والمشرفين ومديرين وإداريين، وقال: نجسد لعبة الأسرة الواحدة على أرض الواقع وإجماع أبناء اللعبة على الإشادة بالتحكيم، يحملنا مسؤولية أكبر وثقتنا في حكامنا كبيرة في تقديم الأفضل، خلال الفترة المقبلة، ونعمل على تطوير الأداء، بعقد الدورات وورش العمل وتأهيل الحكام والعمل على زيادة العدد في المستقبل.



