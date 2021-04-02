الاكتئاب.. هل يطارد الرياضيين؟!

مراد المصري (دبي)

في ظل التطور التكنولوجي والقدرة على متابعة ورصد تحركات الرياضيين في كل لقطة والتفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بات معظمهم تحت سهام النقد بشكل متواصل، الأمر الذي يجعلهم عرضة لخطر «الاكتئاب» الذي يتسلل إلى الكثيرين منهم ويدق جرس الإنذار حول «قنبلة موقوتة» تهدد صحتهم النفسية.

أندريس إنييستا

من أشهر النجوم الذين تعرضوا للاكتئاب، نجم الكرة الإسباني الشهير أندريس إنييستا صانع ألعاب برشلونة، بعد وفاة صديقه داني خاركي مدافع إسبانيول عن عمر 26 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية، وقال إنييستا خلال فيلم وثائقي عن حياته: تمر الأيام وأنت تدرك أنك لا تتحسن، لا تشعر أنك بخير ولست على طبيعتك، كل شيء يصبح ضبابياً ومظلماً.

وكشفت والدته، ماريا لوجان، أنه كان ينام إلى جانبها وقتها جراء ما حصل، وقالت: لاحظتُ أنه لم يكن بخير ذات ليلة، وحين كنا نائمين في الطابق السفلي، نزل وقال لي أمي، هل يمكنني النوم إلى جانبك هنا؟ مشيرة إلى أنها شعرت وكأن العالم انهار على رأسها.

وخضع إنييستا المحترف حالياً في اليابان إلى جلسات مع المعالجة النفسية أينما بويج التي كشفت أنه يدين بتعافيه بشكل كبير للمحيطين به، بمن فيهم مدربه في برشلونة وقتها بيب جوارديولا الذي تفهم الأمر وعرف كيف يتعامل معه، بوصف أندريس إنساناً قبل أن يكون لاعباً.

ألفارو موراتا

ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني فتح الملف بكل جرأة قبل أيام مطالباً بإيجاد الحلول المناسبة في ظل التغافل عنه دون مراعاة حقيقية له، وكشف أنه خلال الفترة التي انضم فيها إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في صيف 2017، كاد يصاب بالاكتئاب جراء عدم تحقيقه النجاح المأمول وردة فعل الجماهير هناك.

وقال: «لا أعتقد أن الاكتئاب يتم منحه الأهمية اللازمة، عندما لا يعمل رأسك بشكلٍ جيد، فأنت ستكون أسوأ عدو لنفسك، الاكتئاب للأسف هو مرض مثل كسر كاحلك».

وتابع: مثلما نتدرب في صالة الألعاب الرياضية لتحسين أسلوبنا وقدراتنا التكتيكية، فإن العقل أيضاً يجب أن يتم تدريبه وتحسينه، عليك أن تكون مستعداً، وأن تذهب للطبيب النفسي عندما تشعر بأنك لست على ما يرام.

وأكمل: لو كان لدي طبيب نفسي محترف وقت تواجدي في تشيلسي بموسمي الأول لكنت بحالٍ أفضل بكل تأكيد، لأنني كدت أصاب بالاكتئاب هناك.

سيباستيان دايسلر

الاكتئاب أدى إلى اعتزال سيباستيان دايسلر نجم بايرن ميونيخ الألماني الذي فقد الرغبة باللعب جراء الإصابات المتعددة، فيما أدى إلى انتحار الحارس الألماني روبرت إنكه، وجاري سبيد مدرب منتخب ويلز لكرة القدم.

وفي الألعاب الأخرى أقدمت لاعبة الترايثلون تشوي سوك-هيون على الانتحار لإنهاء سنوات من الإساءات البدنية واللفظية من طاقم التدريب، وتجاهل شكاواها من السلطات الرياضية في كوريا الجنوبية.

مايكل فيليبس

يزخر عالم الرياضة بالعديد من القصص الحزينة خلال السنوات الماضية لنجوم عانوا بسبب الاكتئاب، أشهرهم السباح الأميركي مايكل فيليبس الذي يعتبر ربما أعظم رياضي في تاريخ الألعاب الأولمبية بفوزه بـ23 ميدالية خلال مشاركاته، والذي كان يفكر بإنهاء حياته جراء الاكتئاب.

وقال: مرّت عليَّ لحظات فقدت فيها الرغبة في الحياة، أشارك تجربتي لأقول لمن عانوا نفس التجربة إنهم ليسوا وحدهم.