600 مشارك يرسمون لوحة الحديريات للدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق تحدي الحديريات للدراجات الهوائية الذي أقيم بدعم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي «مجالس أبوظبي» وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، نجاحات مميزة ومشاركة مجتمعية كبيرة وصلت لأكثر من 600 متسابق ومتسابقة، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي، ودعم مساعيه الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية، ووسط أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس (كوفيد 19).

وفاز بسباق الـ100 كم الذي أقيم بالفترة الصباحية بمشاركة أكثر من 250 متسابقاً ومتسابقة، عن فئة الإناث المصرية ابتسام زايد بزمن وقدره 02:43:39:05 ساعة، وحلت الكازاخستانية اوموتازهانوفا ثانية في 02:43:39:07 ساعة، وجاءت مواطنتها أكييل أوسيم ثالثة خلال 02:48:19:02 ساعة، وفي فئة الذكور فاز السلوفيني جريجا بول بالمركز الأول بعدما قطع مسافة الـ100 كم خلال 02:13:30:02 ساعة، وحل الروسي فلاديمير جوسيف ثانياً بزمن 02:13:30:03 ساعة، وجاء ثالثاً راشد البلوشي بزمن 02:16:45 ساعة.

فيما فاز بسباق الـ30 كم الذي أقيم في الفترة المسائية بمشاركة أكثر من 350 متسابقاً ومتسابقة، في فئة الإناث الإيطالية كاراميلا كيبرياني بزمن وقدره 50:26 دقيقة، وجاءت ثانية البريطانية جيما براون بزمن 65:22:02 دقيقة، وحلت الإيرلندية ميشيل ناجل ثالثة بزمن 56:22:03 دقيقة، وفي فئة الرجال فاز المغربي سعيد البلوكي بالمركز الأول بزمن وقدره 44:15:06 دقيقة، وجاء الفلبيني لانس لومانلان ثانياً خلال 44:23:05 دقيقة، وثالثاً حل الفلبيني فرانسيسكو بينو في 44:38:05 دقيقة.

وفي سباق الدراجات الهوائية اليدوية لأصحاب الهمم فاز راشد الظاهري بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة 30 كم بزمن وقدره 01:03:17 ساعة، وجاء ثانياً حسين المازم 01:03:17 ساعة، وثالثاً حل العماني علي السعدي 01:07:27 ساعة.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد رصدت جوائز نقدية لأكثر من 180 فائزاً وفائزة في السباقين الصباحي والمسائي لمختلف الفئات العمرية.

من جهته أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة في تحدي الحديريات للدراجات الهوائية دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية التي ينظمها المجلس، بأهداف نشر الممارسات الرياضية الإيجابية بجعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، مبيناً أهمية السباق ودوره في رفع مستوى التفاعل بكافة الأنشطة وبتنوع الرياضات، لافتاً إلى أن المجلس حرص على تنظيم السباق بدعم من مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي في جزيرة الحديريات المتنفس الطبيعي للرياضيين، والوجهة الرئيسية الحديثة للترفيه في أبوظبي، متقدماً بالشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة والمتطوعين لتعاونهم على إنجاح هذا السباق المجتمعي ضمن أجندة وفعاليات المجلس للعام الحالي.

من جانبه أكد مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، أن تفعيل وتنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية والمسابقات يعزز المشاركة والتواصل المجتمعي، ويخلق أجواء من التنافسية الممتعة والإيجابية. ولا سيما أن المكتب يسعى لتعزيز التواصل والتفاعل بين جميع فئات المجتمع، من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها ويشرف عليها في مختلف مجالس إمارة أبوظبي، وتأتي مبادرة المكتب ضمن عمل المكتب وسعيه في رفع المستوى الثقافي والصحي بأهمية الرياضة.

وأشاد المكتب بالدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي ودعمه المستمر في تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية التنافسية المختلفة، والتي تهدف لنشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية لدى أفراد مجتمع أبوظبي، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة وجعلها نمطاً للحياة الصحية



