العروبة يواصل عزف لحن «قمة الأولى» بـ «النقطة 37»

فيصل النقبي (الفجيرة)

واصل العروبة عروضه الإيجابية، وصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه المهم على مسافي بـ «ثلاثية» في افتتاح «الجولة 19»، في اللقاء الذي أقيم على ستاد خليفة بن زايد في مربح، وسجل الأهداف سعيد عبيد في الدقيقة 63، وفتحي ساخي في الدقيقتين 67 و75، ليرفع العروبة رصيده إلى «النقطة 37»، ويبقى مسافي عند «15 نقطة».

وتعادل الحمرية مع التعاون بهدف لكل منهما، ليرفع الحمرية رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 19 نقطة للتعاون، فيما تغلب العربي على ضيفه مصفوت 4-3، ليحتل العربي المركز الرابع وله 25 نقطة، وتجمد رصيد مصفوت عند 16 نقطة، وتختتم الجولة بمباراتين اليوم، حيث يلعب الإمارات مع دبا الحصن، ودبا الفجيرة مع الذيد.