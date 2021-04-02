«تنفيذية غرب آسيا» تعيد تشكيل اللجان

دبي (وام)

اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خلال اجتماعها الخامس والعشرين الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تسمية حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيساً للجنة الإعلام والتسويق، في اتحاد غرب آسيا، إلى جانب عضوية اللجنة التنفيذية.

وقامت اللجنة التنفيذية بإعادة تشكيل مختلف لجان الاتحاد، حيث تم اختيار سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لعضوية لجنة المسابقات التي يرأسها العراقي حسين سعيد، كما تم اعتماد اللجان الجديدة، وهي لجنة التطوير، وتضم في عضويتها خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، واللجنة القانونية وتضم في عضويتها حمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل باتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك لجنة الانتخابات وتضم في عضويتها عبد المنعم سويدان من الإمارات.

وتشغل أمل حسن بوشلاخ عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات في اتحاد غرب آسيا.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة العديد من الملفات الخاصة بأجندة الاتحاد للعام الحالي، وعلى رأسها بطولة المنتخبات العاشرة المقررة في الإمارات، والتي تم تأجيلها من بداية العام الحالي، إلى موعد جديد، سيتم الاتفاق عليه لاحقاً، وبطولة تحت 23 عاماً، ومقترحات مواعيدها، والتي يسعى الاتحاد من تنظيمها لتوفير محطة إعدادية للمنتخبات قبل التصفيات الآسيوية لهذا العام، إلى جانب بطولة الشباب الثانية، وبحث إمكانية إقامتها خلال نوفمبر 2021، وكذلك بطولة الناشئين الثامنة المقترح موعدها خلال أكتوبر 2021 بضيافة الاتحاد السعودي، وغيرها من البطولات الخاصة بمنتخبات السيدات.



