شباب الأهلي يهرب من «كمين» الفجيرة إلى «الثالث»

رضا سليم (دبي)

تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بدوري الخليج العربي، بالفوز على الفجيرة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم «الجمعة» باستاد راشد ضمن «الجولة 23» من المسابقة، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 43 نقطة، متفوقاً على الشارقة الذي تراجع مؤقتاً إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة قبل مواجهة بني ياس غداً «السبت».

في الوقت الذي تجمد رصيد الفجيرة عند «النقطة 14» في المركز الثاني عشر، بفارق 3 نقاط عن عجمان الذي يليه في الترتيب، والذي يواجه خورفكان غداً.

جاءت البداية لمصلحة «الذئاب» الذي قدم مستوى مثالياً في الشوط الأول، وترجم البرازيلي دوجلاس كوتينهو السيطرة، بافتتاح أهداف «الجولة 23»، ويضع فريقه في المقدمة، بعد مرور 3 دقائق برأسية في مرمى شباب الأهلي، ورغم محاولات أصحاب الأرض للتعادل، إلا أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بطل الفرص الضائعة.

ونجح الفجيرة في تعزيز التقدم بهدف ثان، عن طريق النيجيري موفتاو أولابي في الدقيقة 32، وهو أول أهدافه مع «الذئاب» هذا الموسم، ويقلص إيجور جيسوس يقلص النتيجة بالهدف الأول لـ «الفرسان» قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، وهو الهدف الـ 12 الشخصي في 23 مباراة.

وفي الشوط الثاني ضغط «الفرسان» بكل الخطوط، ونجح محمد جمعة في معادلة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وهو الهدف الشخصي الرابع في 798 دقيقة خلال 14 مباراة بالدوري، وفي التوقيت الصعب يهدر كارلوس إدواردو ركلة جزاء تألق فيها محمد التميمي حارس الفجيرة الذي قدم مباراة كبيرة، وزاد عن مرماه في العديد من الفرص.

وكانت جماهير «الفرسان» على موعد مع هدف التقدم والفوز بالمباراة، عن طريق الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، بطل الفرص الضائعة الذي نجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 90، وهو الهدف الشخصي الثاني له في 10 مباريات، ولم يمهل الوقت المتبقي الفجيرة للعودة إلى المباراة من جديد لتنتهي فوز شباب الأهلي 3-2.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي إن الفجيرة قدم مباراة دفاعية جيدة، والمواجهة كانت صعبة على «الفرسان» بعد الهدف المبكر للمنافس في بداية الشوط الأول، بسبب قلة التركيز، وأعقبها هدف آخر، وقابلها إضاعة الكثير من الفرص، وهو ما منح الفجيرة أفضلية، ولكن قبل نهاية الشوط سجل شباب الأهلي الهدف الأول.

وأضاف: مع بداية الشوط الثاني أجرينا عدداً من التغييرات، وأهدرنا فرصاً بالجملة وأيضاً ركلة جزاء، وفي النهاية نجحنا في الفوز، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، بعد توقف أسبوعين، وفقدنا «رتم» المباريات، وإن كان الفريق بحاجة إلى الراحة.

وأشار إلى أن الملاحظات على الفريق في المباراة مهمة لتداركها في نهائي كأس الخليج العربي، وهذه المواجهة بروفة جيدة قبل النهائي، وأتمنى أن نظهر بمستوى جيد.

وأوضح أن النتائج الإيجابية تعطي دافعاً كبيراً للاعبين، وما يهمني أن الفريق يتقدم خطوات للأمام، ويعدل وضعه في الجدول، ويتطور مستواه فنياً وبدنياً، وطموحنا الفوز بكل المباريات والمطلوب الاستمرار على نفس المستوى والنتائج.

وقال نصيف البياوي مدرب الفجيرة: خرجنا بالعديد من الإيجابيات رغم صعوبة المواجهة، في مقدمتها أن الأداء لم يهبط على مدار شوطي المباراة، وأشكر اللاعبين على الأداء الجيد، وإن كان تركيزنا على حصد النقاط في الأمتار الأخيرة من الموسم، وأمامنا مواجهات صعبة، ولا بد أن نكون أكثر واقعية وحرصاً، ونأمل أن نوفق في المباريات المقبلة.





