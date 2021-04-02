«الفارس» يقترب من «الأمان» بنقطة «الإعصار»

مراد المصري (دبي)

اقترب الظفرة من ضمان البقاء رسمياً في «الأضواء»، بعد تعادله مع حتا 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم «الجمعة»، على ستاد حمدان بن راشد، في انطلاق «الجولة 23» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصل رصيد «الإعصار» عند 9 نقاط في المركز الأخير، ويرفع «الفارس» رصيده إلى 21 نقطة، في مناطق الأمان، في انتظار ما تسفر عنه مواجهة عجمان أمام خورفكان غداً.

افتتح ماكيتي ديوب التسجيل للظفرة مبكراً برأسية في الدقيقة الثامنة، ليكون هذا هدفه رقم 100 خلال مسيرته الحافلة في دوري الخليج العربي، ويصبح على بُعد 3 أهداف عن معادلة رقم الغاني أسامواه جيان، كأفضل هداف أجنبي في «دورينا».

وتكفلت عارضة مرمى حتا بالتصدي لرأسية متقنة من بيدرو كوندي لتحرم الظفرة من الهدف الثاني في الدقيقة 39، وبينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف البرازيلي جوناثاس هدف التعادل لحتا من تسديدة قوية، لم ينجح الحارس خالد السناني من التصدي لها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأكمل حتا عودته بتسجيل الهدف الثاني مبكراً مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوناثاس في الدقيقة 53، وقام الطاقم التحكيمي بإلغاء ركلة جزاء قام باحتسابها لمصلحة حتا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ ارتكبه راميريز لاعب حتا على عصام العدوة لاعب الظفرة في الدقيقة 68.

ونجح «البديل» محمد الجنيبي في إدراك التعادل للظفرة من هجمة مرتدة ترجمها بتسديدة مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 76.

وأهدر جوناثاس فرصة خطيرة للغاية، بعدما فشل في تحويل الكرة التي وصلته داخل المنطقة من دون رقابة، لتتهادي الكرة بين يدي الحارس خالد السناني في الوقت بدل الضائع، وتأتي صافرة نهاية اللقاء بعد ذلك.



